猴痘｜43歲男確診　潛伏期曾到泰國台灣　逗留期間曾有高風險接觸

衞生署衞生防護中心公布新增一宗猴痘確診個案，為43歲男病人，出疹後向灣仔男性社會衞生科診所求診，目前情況穩定，已入住瑪嘉烈醫院。他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，並於當地逗留期間曾有高風險接觸，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的43歲男病人。他於9月24日開始出疹，分別於9月25日及27日向灣仔男性社會衞生科診所求診，病人情況穩定，已入住瑪嘉烈醫院。

中心稱，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，並於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。