美國大選｜拜登稱特朗普支持者是垃圾惹議　對方坐垃圾車反諷造勢

美國總統拜登（Joe Biden）為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）拉票時，指共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者是「垃圾」，相關言論惹起爭議，反幫了個倒忙，被特朗普和其他共和黨人指摘將他們的支持者稱為「垃圾」、「正在攻擊全國一半人口」，令白宮及拜登本人要急忙「滅火」。



特朗普30日在威斯康辛州（Wisconsin）造勢前，特別乘坐上一輛垃圾車諷刺拜登失言。



事件起因是，美國喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）早前出席特朗普的競選集會時，形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，還稱拉丁裔人士喜愛生育，隨即被民主黨陣營指控其言論歧視。

拜登其後在視像會議中評論事件時，批評辛奇利夫對拉丁裔的妖魔化是不合情理，然而拜登一度失言稱「唯一的垃圾是他（特朗普）的支持者」，也引起爭議。

拜登其後在社交媒體X上發文澄清，他只是針對發表該言論的人，而非特朗普的「支持者們」。他說：「我將特朗普支持者的仇恨言論稱為垃圾，這是我能想到的唯一形容詞。」

特朗普30日在集會上表示，拜登的言論是他和賀錦麗的真實想法，質疑他們討厭部份美國人，不能成為總統領導國家。他又把拜登的言論與希拉里2016年的一席話相提並論。當年代表民主黨逐鹿白宮的希拉里表示，特朗普的支持者有半數是「一籃子可悲的人」（basket of deplorables）。特朗普對支持者說：「我認為垃圾比這個更糟，是不是？」

身穿橙色反光背心的特朗普同日稍晚抵達威斯康辛州機場後，坐進一輛貼着「讓美國再次偉大」貼紙的垃圾車內，並向記者稱：「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛車是為了紀念賀錦麗和拜登。」

特朗普在車內受訪時回應辛奇利夫的爭議，聲稱不知道他是誰，其言論也不代表自己的立場。他在車上對記者說：「我愛波多黎各，波多黎各也愛我。」