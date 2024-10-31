美國大選｜白宮前副幕僚長同預測特朗普勝賀錦麗：憑3州再當總統

曾在前總統小布殊（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）29日預測，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將憑藉佐治亞州、賓州或密歇根州的勝利入主白宮。



國會山莊網站報導，羅夫接受Fox新聞採訪時表示，亞利桑那州和北卡羅來納州似乎正偏向特朗普，但北卡州「擁有很大一群的無黨派獨立選民，我們並不很清楚他們正如何投票，但會很接近。如果他贏得佐治亞州，選戰就結束了。如果他贏得賓州與輸掉佐治亞州，選戰也結束了」。

前總統小布殊（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（X@KarlRove）

策士羅夫與早前已故前總統列根的前政治分析師凱希希安一樣預測特朗普勝選。（X@KarlRove）

羅夫接着解釋：

因為如果他確實拿下內華達州、亞利桑那州和北卡州，就讓他基本上進入勝選範圍內，不是15張，就是19張選舉人票。密歇根州、佐治亞州，16張，賓州19張，之中任何一組讓他登頂。

特朗普在2020年贏得了北卡州，但輸掉亞利桑那州、密歇根州、賓州和佐治亞州。

根據RealClearPolitics的全國平均民調，特朗普以48.4%領先賀錦麗的48.0%，並且在密歇根州以外的6個戰場州領先。

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羅夫還告訴Fox新聞：

兩邊都有理由相信自己能夠做到這一點，因為選情如此接近。

也告誡「小事」可能對每場選戰產生重大影響，並且提及單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約市麥迪遜廣場花園造勢大會上，諷刺波多黎各是「垃圾島」的「笑話」。

羅夫表示：

舉例來說，你看，想一想，賓州選民群體的4%是波多黎各人。你覺得，對於這個喜劇演員周日在麥迪遜廣場花園造勢的言論，他們今天怎麼反應？

羅夫指出，「我是說，這就是小事情可以在一場激烈選戰產生巨大影響的方式」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】