美國大選｜白宮前副幕僚長同預測特朗普勝賀錦麗：憑3州再當總統
撰文：聯合新聞網
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曾在前總統小布殊（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）29日預測，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將憑藉佐治亞州、賓州或密歇根州的勝利入主白宮。
國會山莊網站報導，羅夫接受Fox新聞採訪時表示，亞利桑那州和北卡羅來納州似乎正偏向特朗普，但北卡州「擁有很大一群的無黨派獨立選民，我們並不很清楚他們正如何投票，但會很接近。如果他贏得佐治亞州，選戰就結束了。如果他贏得賓州與輸掉佐治亞州，選戰也結束了」。
羅夫接着解釋：
因為如果他確實拿下內華達州、亞利桑那州和北卡州，就讓他基本上進入勝選範圍內，不是15張，就是19張選舉人票。密歇根州、佐治亞州，16張，賓州19張，之中任何一組讓他登頂。
特朗普在2020年贏得了北卡州，但輸掉亞利桑那州、密歇根州、賓州和佐治亞州。
根據RealClearPolitics的全國平均民調，特朗普以48.4%領先賀錦麗的48.0%，並且在密歇根州以外的6個戰場州領先。
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羅夫還告訴Fox新聞：
兩邊都有理由相信自己能夠做到這一點，因為選情如此接近。
也告誡「小事」可能對每場選戰產生重大影響，並且提及單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約市麥迪遜廣場花園造勢大會上，諷刺波多黎各是「垃圾島」的「笑話」。
羅夫表示：
舉例來說，你看，想一想，賓州選民群體的4%是波多黎各人。你覺得，對於這個喜劇演員周日在麥迪遜廣場花園造勢的言論，他們今天怎麼反應？
羅夫指出，「我是說，這就是小事情可以在一場激烈選戰產生巨大影響的方式」。
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