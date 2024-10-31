美國大選夜｜特朗普佛州辦集會等開票　賀錦麗選址華盛頓母校

美國總統選舉將於11月5日舉行。綜合美國媒體報道，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）當晚將在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a- Lago）附近舉行集會觀看點票。現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）則選擇回到位於華盛頓的母校舉辦大選之夜活動。



美國總統選舉將於當地時間11月5日（下週二）舉行，共和民主兩黨候選人特朗普與賀錦麗當晚都將舉行選舉之夜活動。

棕櫚灘每日新聞（Palm Beach Daily News）10月29日報道，特朗普將會在佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘會議中心（Palm Beach County Convention Center）觀看點票，這裏距離特朗普在該州的住所海湖莊園只需十分鐘車程。

特朗普2016年首次贏得大選時，選擇在紐約舉行選舉之夜活動，即場發表演說，慶祝擊敗民主黨對手希拉里（Hilary Clinton）。

來到2020年大選，時任總統特朗普選擇在華盛頓舉行選舉之夜活動，在白宮東廳舉行集會，更一度聲稱自己勝選。

2024年10月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在紐約市出席活動。2024年10月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在阿利桑那州出席活動。（Reuters）

美國全國廣播公司（NBC）23日曾報道，賀錦麗與競選團隊及部份特朗普的盟友都預計，特朗普本屆大選或會「故技重施」，在點票仍未有最終結果之際，就會提前宣布勝選。

美國廣播公司（ABC）30日報道，賀錦麗計劃在選舉之夜回到位於華盛頓的霍華德大學（Howard University）舉行活動。她1986年在這裏畢業，過往曾多次回母校演講。