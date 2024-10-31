美國大選｜民調：賀錦麗2搖擺州領先特朗普 賓州不相上下
撰文：王海
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美國總統大選將於11月5日舉行。據一項最新的民調顯示，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在2個搖擺州輕微領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），但在關鍵的賓夕凡尼亞州（Pennsylvania），二人的支持率勢均力敵，都是48%。
路透社10月30日引述美國有線新聞網絡（CNN）的民調報道，在密歇根州（Michigan）有意投票的選民中，賀錦麗的支持度是48%，領先特朗普的43%。
在威斯康星州（Wisconsin），賀錦麗的支持度是51%，領先特朗普的45%。
在關鍵搖擺州賓州，民調顯示賀錦麗與特朗普的支持度不相伯仲，均為48%。賓州擁有 19張選舉人票，是歷屆美國總統大選的兵家必爭之地。
據報道，民主黨總統候選人上一次在沒有拿下賓州依然勝出大選，已經要追溯到1948年。
CNN指，這項民調是他們從10月23日至28日，透過網絡和電話採訪密歇根州726名潛在選民、賓州819名潛在選民以及威斯康星州736名潛在選民。該項民調的誤差為正負5個百分點。
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