美國大選｜民調：賀錦麗2搖擺州領先特朗普　賓州不相上下

美國總統大選將於11月5日舉行。據一項最新的民調顯示，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在2個搖擺州輕微領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），但在關鍵的賓夕凡尼亞州（Pennsylvania），二人的支持率勢均力敵，都是48%。



路透社10月30日引述美國有線新聞網絡（CNN）的民調報道，在密歇根州（Michigan）有意投票的選民中，賀錦麗的支持度是48%，領先特朗普的43%。

在威斯康星州（Wisconsin），賀錦麗的支持度是51%，領先特朗普的45%。

在關鍵搖擺州賓州，民調顯示賀錦麗與特朗普的支持度不相伯仲，均為48%。賓州擁有 19張選舉人票，是歷屆美國總統大選的兵家必爭之地。

據報道，民主黨總統候選人上一次在沒有拿下賓州依然勝出大選，已經要追溯到1948年。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

CNN指，這項民調是他們從10月23日至28日，透過網絡和電話採訪密歇根州726名潛在選民、賓州819名潛在選民以及威斯康星州736名潛在選民。該項民調的誤差為正負5個百分點。