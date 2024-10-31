美國大選｜特朗普女兒伊萬卡會否回歸助選？　丈夫：零機會率

美國大選定於11月5日舉行，特朗普（Donald Trump）陣營與賀錦麗（Kamala Harris）陣營忙於拉票，過去在父親執政期間於政治圈活躍的前第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）這次甚為低調，未有走在台前為父親助選，引起關注，據美媒10月29日報道，她的丈夫庫什納（Jared Kushner）回應指，伊萬卡回歸助選的機會率是零。



庫什納向《紐約時報》指，伊萬卡在離開華盛頓時已作出決定，結束她「人生中的這一章」，也堅持這個決定。

他又指，若然特朗普當選總統，未來4年他家庭的世界顯然會有所不同，但不會改變他們心中的優先事項，「我們支持他（特朗普），顯然，我們為他感到驕傲…… 但是你知道，無論怎樣，我們的生活都會繼續前進。」

伊萬卡2017年7月在德國出席G20峰會（Getty）

在特朗普執政時期，伊萬卡曾獲稱為「最有影響力的第一女兒」，她與丈夫庫什納（Jared Kushner）於特朗普任內擔任白宮高級顧問，也有隨父親外訪。

到了這次特朗普再競選總統，伊萬卡除了絕少現身父親的拉票活動，也沒有加入其競選團隊，早在2022年底表明僅在政治舞台外的地方支持父親。據美媒當時引述消息人士指，育有3名孩子的伊萬卡夫婦感覺自己在華盛頓猶如被燒身一般，不想回去，不願令自己一家再牽涉在另一場激烈選舉中。

圖為美國前總統特朗普長女伊萬卡2023年6月12日在Instagram發布的她與丈夫相片。（Instagram@ivankatrump）

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