聯合國大會第32次通過決議　促美國終止封鎖古巴　僅兩國反對

第79屆聯合國大會10月30日以壓倒性多數通過決議，再次敦促美國終止對古巴長達半個多世紀的經濟、商業和金融封鎖，結果為187票贊成，2票反對，1票棄權，其中只有美國及以色列投下反對票。這是聯合國大會連續第32次通過此類決議。



聯合國網站顯示，大會決議重申各國主權平等、不干預和不干涉各國內政、國際貿易和航行自由等原則。

決議促請所有國家不要實施影響到其他國家的主權、管轄範圍內實體或個人正當利益以及貿易、航行自由的法律，並敦促已制定且正在實施相關法律的國家儘早將其撤銷或廢止。

網站提到，美國自1962年以來，一直對古巴實行單方面的經濟、商業和金融封鎖。聯合國大會從1992年開始，每年都會就要求美國解除封鎖古巴的決議進行表決，相關決議一直獲得國際社會壓倒性的支持。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在投票前的講話中稱，古巴全國上週經歷連續5天的大停電，主要原因是欠缺燃料以及電網組件缺乏維護，而這都是美國政府自2019年以來實施的極端封鎖措施帶來的直接後果。

圖為2024年10月30日，聯合國大會以壓倒性多數通過決議，再次敦促美國終止對古巴的經濟、商業和金融封鎖。（X@UN_News_Centre）

美國西半球事務高級顧問Paul Folmsbee則表示，美國與古巴人民站在一起，堅決支持他們追求一個尊重人權和基本自由的未來。他強調，制裁是他們在古巴推進民主、促進人權和基本自由的一套工具。