美國大選｜阿諾舒華辛力加「倒戈」撐賀錦麗　斥特朗普帶來分裂

【美國大選 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨】美國知名演員、共和黨籍前加州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）10月30日罕見「倒戈」表態稱，他將投票支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），其後再不點名批評共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），指他當選只會為美國帶來仇恨與分裂。



美媒《紐約時報》30日報道，阿諾舒華辛力加在社交媒體上發文指，自己不羞於分享觀點，但他討厭政治，也不信任大多數政治人物，因此過去鮮少為某一候選人背書。

阿諾舒華辛力加指出，自己實際上不喜歡共和黨和民主黨任何一方，他認為共和黨忘記自由市場的美好，不負責地推高赤字，並曾拒絕承認選舉結果；而民主黨在處理赤字問題上也是「五十步笑百步」，而且他擔心其地方政策會導致犯罪率上升，從而損害美國的城市。

2024年10月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在紐約市出席活動。2024年10月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在阿利桑那州出席活動。（Reuters）

阿諾舒華辛力加在文中多次不點名批評特朗普，先斥責其只會尊重投票給自己的支持者，其後又批評特朗普曾「派追隨者衝進國會大廈」。他指出，特朗普任內沒有表現出有能力通過減稅之外的任何政策，而減稅只會幫助其金主和其他富人。

阿諾舒華辛力加表示，自己在成為共和黨人之前，永遠是美國人，因此將會投票支持賀錦麗。他直言：「（特朗普再上台）只會再帶來4年的廢話，讓我們更加憤怒，為美國帶來更多分裂、仇恨。」

阿諾舒華辛力加2003年從演藝事業轉而從政，當時民主黨籍的加州州長戴維斯（Gray Davis）遭罷免，他當選州長，之後順利連任一屆，直到2011年卸任。

他早於2016年的大選期間，已表示自己不支持特朗普，並強調當年是他自1983年成為美國公民以來，首次不會投票給共和黨總統候選人。