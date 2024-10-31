美國大選2024｜再有美媒宣佈不為總統候選人背書　2016曾反特朗普

繼《洛杉磯時報》和《華盛頓郵報》後，美國再有全國性媒體宣佈拒絕為今次總統大選候選人背書。全國最大報業集團甘尼特 (Gannett）宣佈，包括《今日美國》（USA Today）在內，旗下200多家出版物均不會在11月5日大選前夕發佈支持總統候選人的訊息。



甘尼特集團旗下的的全國性媒體包括底特律自由報、亞利桑那共和報、田納西州報等，其中今日美國報每日讀者人數約260萬，在全國發行量排名第三。此外，該集團共擁有 200 萬個數位付費訂戶。

集團首席通訊官Lark-Marie Antón在聲明中稱，集團首席內容官Kristin Roberts去年已經決定，《今日美國》及甘尼特傳媒(Gannett Media）的其他出版物均不就聯邦選舉表態，因此這是編輯的決定，並非受集團影響，惟公司當時並未對外發表聲明。

Antón還表示，甘尼特旗下出版物仍可自行決定為州和地方層面的候選人背書，認為美國的未來是由地方來決定的。他又指集團致力於為讀者提供重要事實以及做出明智決策所需的可信資訊。

2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席競選集會。（Reuters）

《今日美國》在2016年曾首次就大選公開表態，稱特朗普不適合擔任公職、反對其當選總統。當時董事會未就是否支持希拉里（Hilary Clinton）達成共識，因此亦沒有為民主黨候選人背書。2020年，《今日美國》又破例直接表態支持拜登（Joe Biden），並在專欄文章中指，該報每屆大選都會重新檢視其政策。

近兩周，《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)和《華盛頓郵報》(The Washington Post)均宣佈不就總統候選人做出表態，其聲明均引發員工辭職，數以千計讀者取消訂閱。