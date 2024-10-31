美國制裁近400個人與實體　指控助俄羅斯　涉28間香港公司

美國10月30日公布制裁來自10多個國家與地區的近400位個人與實體，指他們協助俄羅斯逃避美國制裁，包括來自中國內地、香港的多位個人與實體。中國駐華盛頓大使館表示，中方堅決反對非法、無理的單邊制裁。



名單上包括數十間來自中國內地、香港、印度的公司，也有來自俄羅斯、阿聯酋、土耳其、泰國、馬來西亞、瑞士等地。

遭制裁的香港註冊公司有28間，《香港01》查找過被制裁的香港公司地址，當中不少地址是與其他公司共用，部份更是秘書公司。

美方又制裁兩名中國公民，指他們所屬的電子公司是在香港註冊，於香港和內地設有多個辦事處，指公司是俄羅斯國防採購公司的微電子（microelectronics）長期供應商。

美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）指，美國與盟友將繼續在全球採取果斷行動，阻止俄羅斯奪得關鍵工具和技術，以阻其對烏克蘭發動非法和不道德戰爭。美方指控該些公司參與向俄羅斯提供其迫切需要的先進技術和設備。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，北京堅決反對非法、無理的單邊制裁，並指美國一邊不實指控中國與俄羅斯之間的正常貿易，一邊軍援烏克蘭，是典型雙重標準，極虛偽和不負責任。