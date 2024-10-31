美國大選｜19歲中國留學生非法投票被捕　選票仍獲計算？官員解釋

美國大選11月5日舉行在即，多個州份已經開始提前投票，一名並非美國公民、不具投票資格的19歲中國留學生，涉嫌10月27日在搖擺州密歇根州（Michigan）票站非法投票被捕，據美媒引述官員指，他的選票仍會獲計算，因「一旦放入計票器後，選舉官員就無法拿回它。」



綜合霍士新聞、WLNS等美媒10月30日報道，該名19歲中國學生10月27日在密歇根大學（University of Michigan）美術博物館的票站投票，他錯誤指自己為美國公民，在同一天登記及投下選票。

他之後致電州辦公室，要求取回選票。事件曝光後，他被捕並面對兩項罪名，包括被控試圖以未經授權選民身份投票，以及為登記投票而偽造（forgery）。

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州辦公室官員向WLNS講述，留學生投下的選票已經放入計票器（tabulator），即使是非法投票，也會獲計算，報道解釋指，這是因為選舉官員根本無法追蹤選票，選舉過程旨在防止選民的個人選票遭識別。

密歇根州總檢察長表示會對此案展開獨立調查。

霍士新聞引述專家解釋，選票一旦放入計票器後，選舉官員就無法拿回它，「選票沒有識別編碼或其他類型的識別訊息，無法讓人們事後弄清楚誰投票給誰。」