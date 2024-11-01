美國大選｜馬斯克日派百萬被控違法案　費城法院擱置審理拒禁制

已表態支持美國前總統特朗普（Donald Trump）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），因透過其控制的「美國政治行動委員會」（America PAC）每日向搖擺州選民派錢100萬美元，遭到費城（Philadelphia）地區檢察官起訴違法，並要求頒臨時禁制令。但承審法官10月31日表示，不會頒令阻止活動在11月5日大選前繼續進行。



圖為2024年10月31日，費城地方檢察官Larry Krasner出席聆訊。（Reuters）

在賓州舉行的聆訊上，法官Angelo Foglietta表示將擱置訴訟，等待聯邦法院考慮是否受理此案。至於馬斯克未按法官命令出庭，或因藐視法庭被罰款，法官尚未表態。

此案10月28日由費城地方檢察官Larry Krasner提出起訴。馬斯克30日也向法庭提出動議，指Larry Krasner的訴訟超出權限，屬於聯邦的言論自由權和選舉干預問題。

但費城檢方表示，將尋求將案退回州法院繼續處理，堅持涉及州法律問題，又稱將考慮提刑事起訴，重申送錢活動時 「影響選民的非法彩票」。

圖為2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

另外，針對馬斯克未按要求出庭，律師則指唯一適當的被告是America PAC，指檢方將馬斯克被列為被告是宣傳噱頭。聆訊結束後，馬斯克在其社交媒體平台X發文，形容是美國公義勝利。