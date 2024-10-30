「鋼鐵俠」羅拔唐尼談馬斯克：希望他能更多控制自己行為

據英國《衛報》28日報導，在談到美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的行事風格，與自己在《鋼鐵俠》、《復仇者聯盟》等漫威系列電影中扮演的超級英雄、自大狂富豪東尼·史塔克 （Tony Stark）的相似之處時，荷里活著名演員羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）日前在受訪時直言，他希望馬斯克能夠控制一下自己的言行舉止。



報導稱，近日在一檔播客（podcast）節目上，羅拔唐尼被直截了當地問到他對馬斯克在現實生活中「cosplay鋼鐵俠東尼·史塔克 」的看法。他對此回答道：「我只見過他幾次。作為一個快60歲的美國白人男性，我只是希望他能稍微控制一下自己的言行，但這不是我的責任。」

不過，雖然馬斯克近來飽受爭議，但羅拔唐尼仍讚賞對方在科技行業做出的貢獻，「我知道『只要能去火星，怎麼樣都行』的這種想法在我這裏站不住腳。但是你必須看看他所做的一切，這些都證明了他的價值所在。」

羅拔唐尼在受訪時直言，他希望馬斯克能夠控制一下自己的言行舉止。(Reuters)

他補充說，「如今，將個人與他們的行為分開是一件很難做到的事情。在這個資訊時代，這已經被劫持，用來分裂我們，而不是讓我們進行討論、辯論和對話。」

綜合英國《獨立報》等媒體報導，早在2016年，《鋼鐵俠》的導演法來奧（Jon Favreau）就曾透露，馬斯克影響了東尼·史塔克 螢幕形象的某些元素。他當時在一檔播客節目中表示，為了更好地深入瞭解成為東尼·史塔克的真實感受，羅拔唐尼曾經和馬斯克共處了一段時間。

Iron Man一角歷經長達10年的建造，此招牌動作早已深入觀眾心目中。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

導演還說，他們在馬斯克的SpaceX公司拍攝了《鋼鐵俠2》的部分場景，而且在電影拍攝結束後仍與馬斯克「保持着友誼」。

馬斯克甚至在《鋼鐵俠2》中短暫客串。在一個關於「摩納哥大獎賽」的情境中，羅拔唐尼扮演的東尼·史塔克和馬斯克熱情地相互問候。馬斯克還分到了一句台詞，他告訴東尼·史塔克 ，自己有了一個「電動噴氣機」的構想。

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