美國大選｜特朗普指賓州出現舞弊　搖擺州對假消息和暴力嚴陣以待

11月5日（下週二）就是美國總統選舉投票日，隨着選情持續膠着，加上前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱選舉出現大規模舞弊，他是否會在落敗的情況下接受競選結果備受關注。在競爭最激烈的搖擺州，官員們正為應對可能出現的選舉假消息、陰謀論、威脅和暴力事件做準備。



美國有線新聞網絡（CNN）10月30日公布的民調結果顯示，特朗普和民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在關鍵州賓夕法尼亞（Pennsylvania）的支持率不相上下，都為48%；在密歇根州（Michigan），賀錦麗以48%的支持率領先特朗普的43%，兩人的支持度差距在誤差範圍（5%）內。在威斯康星州（Wisconsin），哈里斯則以51%領先特朗普的45%。

特朗普30日引述美國選舉官員發現的個別選舉違規行為指，賓州正發生前所未見的大規模舞弊行為。特朗普在2020年選舉中輸給民主黨的拜登（Joe Biden）後試圖推翻結果，引發2021年1月6日的致命國會騷亂。他也一直拒絕表態，若在這次選舉中落敗是否會承認結果。

賓州蘭開斯特縣的官員上25日表示，他們正在調查2,500份虛假的選民登記申請。這促使其他縣展開類似調查，網上也出現大量假消息，如指這些申請表格其實是選票。

專家警告：特朗普圖為敗選挑戰選舉結果鋪路

多名專家之前已警告，特朗普和盟友正試圖引起人們對選舉程序的不信任，為在敗選的情況下挑戰選舉結果鋪路。特朗普上個月在密歇根州的競選集會上稱：「這是我們輸掉選舉的唯一方式，因為他們（民主黨）作弊。」

在特朗普曾經指控出現選舉舞弊的搖擺州，當地官員已採取措施，防止2020年選舉的混亂重演。例如，賓州費城計票中心被鐵絲網圍起來，密歇根州底特律和佐治亞州亞特蘭大的一些選舉辦公室則裝了防彈玻璃。

2024年10月30日，美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）匹茲堡Allegheny縣，選票被鎖在縣選舉辦公室倉庫內一個被鐵絲網包圍的區域。（Reuters）

特朗普競選團隊沒有針對他們挑戰選舉結果的計劃，回應路透社的詢問。不過，共和黨已招募23萬名投票觀察員、投票工作人員和法律專家，稱這將「為選舉帶來透明度和問責制」。

白宮發言人10月30日表明，無論當選的是誰，總統拜登都會出席明年1月舉行的新總統就職儀式，和平地移交權力。2021年，特朗普提前離開白宮，未按照慣例見證拜登接棒。

特朗普和賀錦麗同日相互指責對方加劇國家兩極分化。特朗普借拜登的「垃圾」言論攻擊賀錦麗，賀錦麗則試圖與拜登的失言風波保持距離。

2024年10月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在紐約市出席活動。2024年10月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在阿利桑那州出席活動。（Reuters）

美國喜劇演員辛奇克利夫（Tony Hinchcliffe）27日在特朗普的競選集會上稱，波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發爭議。拜登29日回應此事時似乎稱特朗普支持者才是垃圾，但過後澄清這番話僅針對辛奇克利夫。

特朗普30日在威斯康星州坐上垃圾車，稱拜登和賀錦麗都應該為此事感到羞愧；他也說，自己不認識辛奇克利夫。賀錦麗同日表示，強烈反對基於人們的投票選擇而做出批評。她也再度指責特朗普只關注自己，而不是美國人的訴求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

