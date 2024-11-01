加拿大破獲史上最大製毒工場　繳獲價值逾27億毒品及原料

加拿大卑詩省皇家騎警破獲歷來最大型製毒工場，檢獲的毒品及製毒原料價值高達4.85億加元（約27億港元），行動中拘捕一人。



當地警方表示，該製毒工場相信由一個跨國有組織犯罪集團經營，大規模生產並分銷芬太尼和甲基安非他明（冰毒），範圍遍及全球，是加拿大有史以來最大、最複雜的違法製毒活動。

太平洋地區聯邦皇家騎警助理專員David Teboul則表示，該製毒工廠位於甘碌市以東（Kamloops）一個偏僻的農村社區福克蘭德（Falkland） ，每星期能夠生產數公斤甲基安非他命、芬太尼和搖頭丸。他指，卑詩省處於一個特別獨特的位置，擁有廣闊的海岸線、繁忙的海港及與美國 的華盛頓州、愛達荷州（Idaho）和蒙大拿州（Montana）有共同邊界，故被毒販視為一個有利的連接點。

加拿大警方表示，該製毒工場相信由一個跨國有組織犯罪集團經營，大規模生產並分銷芬太尼和甲基安非他明（冰毒），範圍遍及全球，是加拿大有史以來最大、最複雜的違法製毒活動。(RCMP)

據皇家騎警督察Jillian Wellard，製毒工場有兩層樓、10間房，與知名美國電視連戲劇《絕命毒師（Breaking Bad）》中的製毒場極為相似，繳獲的芬太尼數量「足以兩次奪走所有加拿大公民的性命」。

警方在工場內共繳獲共54公斤芬太尼、390公斤甲基安非他明、35公斤可卡因，還發現89支槍支，包括手槍、AR-15自動步槍、機關槍，還有大量彈藥、小型爆炸裝置和防彈衣等。

8 月，皇家騎警也在大溫哥華郊區破獲一個製毒實驗室，5 名男子被捕並被指控。