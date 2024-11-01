美國大選2024｜多地現神秘裸體雕像　疑藉機諷特朗普性侵言論

距離美國大選僅餘4天，美國各地多個城市相繼冒出神秘雕像，譏諷共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其支持者。製作這些雕像的藝術家身份至今不明。



本周三（10月30日）上午，搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania，又譯賓夕凡尼亞）費城（Philadelphia）的馬哈公園（Maja Park）內就出現一座2米多高的特朗普雕像，被放在一個裸體女性雕塑後面。

雕塑下方的一塊牌子上寫有標題：「紀念一生的性侵」，並附有2016年大選期間曝光的特朗普談論性侵女性的錄音內容：「我剛開始親吻她們，那就像一塊磁鐵，就親吻吧。我甚至不會等。當你成為明星，他們會讓你這樣做。你可以做任何事，抓住她們的私處。你可以做任何事。」

美國有線新聞（CNN）報道指，該雕像當天中午就被工作人員移除。

日前，同樣在費城，更出現了一座逾12米高的特朗普裸體雕像。但同樣很快被人移除。

此外，拉斯維加斯、底特律、鳳凰城，還有在俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）市中心和華盛頓特區距離白宮不遠的廣場等地，近期亦出現類似的特朗普雕像，其中一座在出現不久後被人砍下頭部。