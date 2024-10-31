特朗普17歲高顏值孫女擅長高爾夫球　IG曬出新獎盃　曾為爺爺助選

美國大選2024舉行在即，特朗普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）忙於競選拉票，特朗普的17歲孫女凱伊（Kai Trump）7月時曾為爺爺助選上台演講而備受關注，仍然在學的她本身是高爾夫球高手，最新在社交網站曬出獲得新獎盃的照片。



凱伊是高爾夫球發燒友，經常在社交網站Instagram發布練習片段，連帳戶名字也是kaitrumpgolfer。

她10月29日在社交網站上傳捧起新獎盃的照片，並指是獲得地區冠軍。

特朗普的孫女凱伊10月29日在社交網站曬出捧起新獎盃的照片（IG@kaitrumpgolfer）

特朗普的孫女凱伊10月29日在社交網站曬出捧起新獎盃的照片（IG@kaitrumpgolfer）

據美媒報道，凱伊是隨學校的高爾夫球隊比賽，奪得團隊冠軍，場地正是家族擁有的Trump International West Palm Beach。

在個人表現中，她以第6名完成賽事，是團隊內的第3名。

特朗普孫女凱伊7月在共和黨代表大會亮相，為爺爺拉票（IG@kaitrumpgolfer）

凱伊是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的女兒，她在社交網站擁有逾42萬名追蹤者，她曾在7月的共和黨代表大會亮相，站上演講台，向大批支持者描述她記憶中的特朗普樣貌，指真正的特朗普「是親切、有愛的爺爺」 。

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）站上演講台為祖父拉票。（路透社）

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