中餐館MMA｜紐約2搶匪打劫 反被店員用「中國功夫」打到跪地痛哭
撰文：中天新聞網
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當地時間27日晚，兩名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。
事後，參與鬥毆的雙方均被警察帶走。
這一新聞登上新浪熱搜後，引發內地網民熱議。
被打到在地上痛哭哀嚎 東北大姐戰鬥力驚人惹熱論 點圖放大瀏覽：
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綜合多家內媒報道，當地時間27日晚上10點多，華人聚居的美國紐約皇后區法拉盛發生一宗街頭鬥毆事件。
兩名美國男子闖入還在營業中的遼寧飯店，試圖從收銀台索要現金不成，竟拿起店內盆栽砸向店員，並開始打砸破壞。
店內人員見狀奮起反抗，雙方爆發激烈衝突。
網傳影片顯示，4名華裔男子手持木椅、凳子、鐵棍等物品不停敲擊搶匪，另有一名華裔女子亦不甘示弱，徒手擒住一名搶匪，並猛揍其頭部發出「梆梆梆」聲。
兩名搶匪慘遭毆打，最終在地上痛哭哀嚎。還有看熱鬧的路人大喊：
厲害！中國功夫（Chinese Kungfu）！
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據目擊者透露，劫匪為兩名西班牙裔男子，最終均被打趴在地，頭部鮮血直流，參與鬥毆的一名華裔男子亦頭部受傷流血，現場到處都是碎玻璃和打壞的雜物。
此後當地警察趕到，將參與鬥毆的雙方帶離現場。
據此前新華社2月報道，涉事的遼寧飯店在紐約法拉盛已有近20年歷史，憑藉原汁原味的東北特色菜餚受到當地民眾特別是華裔族群的喜愛。
這一新聞登上微博熱搜後，內地網友紛紛拍手稱快：
「惹誰不好你惹東北人。」
「打得解氣！」
「東北大姐戰鬥力爆棚！」
「禮儀之邦，必要的時候梆梆梆！」
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