布林肯：8000朝鮮士兵駐庫爾斯克料即將參戰 促中國遏制平壤挑釁
撰文：蕭通
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美韓2+2會議10月31日舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後表示，目前已有10,000名朝鮮士兵駐紮在俄羅斯，其中在邊境庫爾斯克（Kursk）地區有多達8,000人，預計將在未來幾天內與烏克蘭軍隊作戰。布林肯警告，如果他們進入戰場，將成為合法的軍事目標。
布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及韓國外長趙兌烈、韓國國防部長金龍顯會晤後，共同舉行新聞發布會。 布林肯表示，美國和南韓一致認為，中國應該採取更多措施，遏制朝鮮的挑釁行為，並稱他本週曾與北京進行了「熱烈的對話」。
布林肯指出，朝鮮士兵在俄接受火砲、無人機和基本步兵作戰訓練， 並打算部署到前線與烏克蘭作戰。
布林肯指出，目前還沒有看到朝鮮士兵與烏克蘭軍隊戰鬥中，但預計這將在未來幾天發生。他表示，與趙兌烈會晤期間，美韓討論了一系列應對方案，並表示俄羅斯借助朝鮮士兵，顯然已呈弱化跡象。
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