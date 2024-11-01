布林肯：8000朝鮮士兵駐庫爾斯克料即將參戰　促中國遏制平壤挑釁

美韓2+2會議10月31日舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後表示，目前已有10,000名朝鮮士兵駐紮在俄羅斯，其中在邊境庫爾斯克（Kursk）地區有多達8,000人，預計將在未來幾天內與烏克蘭軍隊作戰。布林肯警告，如果他們進入戰場，將成為合法的軍事目標。



圖為2024年10月31日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），及韓國外長趙兌烈、韓國國防部長金龍顯共同召開記者會。（Reuters）

布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及韓國外長趙兌烈、韓國國防部長金龍顯會晤後，共同舉行新聞發布會。 布林肯表示，美國和南韓一致認為，中國應該採取更多措施，遏制朝鮮的挑釁行為，並稱他本週曾與北京進行了「熱烈的對話」。

布林肯指出，朝鮮士兵在俄接受火砲、無人機和基本步兵作戰訓練， 並打算部署到前線與烏克蘭作戰。

圖為2024年10月31日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），及韓國外長趙兌烈、韓國國防部長金龍顯共同召開記者會。（Reuters）

布林肯指出，目前還沒有看到朝鮮士兵與烏克蘭軍隊戰鬥中，但預計這將在未來幾天發生。他表示，與趙兌烈會晤期間，美韓討論了一系列應對方案，並表示俄羅斯借助朝鮮士兵，顯然已呈弱化跡象。