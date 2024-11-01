美國大選AI影像滿天飛　特朗普「激吻」賀錦麗　金錢誘因推動創意

美國大選（US Election）11月5日舉行在即，全球關注特朗普（Donald Trump，又譯川普）、賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）誰會當選，在AI製作影像的技術日漸普及下，這屆大選充斥各種「創意」圖，甚至是出現特朗普「激吻」賀錦麗的惡搞影片。

據英媒10月30日指，一些社交網站用戶憑藉AI圖片吸引公眾，增加流量，獲得數以千計美元收入，但也有聲音憂慮有人藉製作假圖誤導公眾。



在這屆大選中，網上流傳的各種圖片不單是特朗普與賀錦麗的「對戰圖」，更有各種惡搞，把兩人的對戰浪漫化，一些特朗普與賀錦麗手牽手漫步海灘、深情對望甚至是激吻的影像，在網絡熱傳。

這不單是網民為了好玩而製作，也有科技公司參一腳，例如科企Chromox就以特朗普與賀錦麗的「浪漫」影片作為示範例子，以宣傳他們的AI文字轉影像工具，推動網民使用。

據英國廣播公司（BBC）10月30日報道，一些社交網站用戶在美國大選期間憑藉AI圖片增加流量，獲得數以千計美元收入，並談到自10月9日起，社交網站X（前稱Twitter）更改規則，具有影響力的合資格帳戶獲支付的款項是會根據X高級用戶（premium users）的參與量來計算，即點讚、分享和評論，而不是再是帖子下的廣告數量。

管理X帳號Freedom Uncut的網民Free向傳媒分享指，他每天可以有多達16小時花費在發帖上，包括與其他製作者互動、製作AI影像等，在過去數個月，他開始定期發布關於美國大選的帖文，得到逾1100萬個瀏覽量，他指每個月可從X賺取數千美元，形容是「首位數字較低的數千」（low thousands），「我認為人們賺錢變得容易多了。」

他的一些帖文也引起爭議，例如指拜登是獨裁者等。文章指，社交網站上也出現有人藉假消息獲利的情況。

在AI時代下，作出熱門話題的美國大選催生大量AI圖片，但惹來憂慮，擔心有人利用製作假圖誤導公眾，或民眾在不知就裏、未看清楚的情況下誤信假圖。

2024年8月，特朗普在社交網站轉發Taylor Swift及其歌迷支持特朗普的假圖片，便引來Taylor Swift公開表示不滿，呼籲民眾別相信。