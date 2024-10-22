OpenAI狀告「Open AI」　誰在偷誰的概念？他或比奧爾特曼更傳奇

OpenAI在近年因商標訴訟和有着「Open AI」（有空格）商標的創業家鬧上法院，看似商標蟑螂的事件，背後卻有着更為複雜的爭議與故事。



OpenAI告上了Open AI？近年這間AI巨頭正陷入一場商標訴訟之中，指控一間使用Open AI（有空格）商標的公司，並在今年2月成功要求法院暫停Open AI的網站營運，指控對方的品牌可能混淆消費者，侵犯到OpenAI的權利。

雖然Open AI稱作公司，實際上擁有者是一位名為拉文（Guy Ravine）的創業家，並沒有正式營運。他不僅擁有Open AI商標，還在OpenAI成立之前，取得對方心心念念的open.ai網域，使得OpenAI只能註冊openai.com。

前蘋果高層湯姆．格魯伯表示，在OpenAI面世至少半年前，拉文就在四處推銷Open AI的概念。 （X / @Guy Ravine）

Open AI是商標蟑螂還是撞名？為甚麼科技界大佬為他喊冤？

不過，正式的訴訟案名稱是OpenAI控告Open Artificial Intelligence。

OpenAI在訴訟文件中引用拉文2022年寄給行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）電子郵件內容，「馬斯克在2017年為特斯拉網域及商標支付了1,100萬美元。而眾所周知OpenAI有着超越特斯拉的潛力……所以（OpenAI）網域及品牌的最終價值都很可觀。」

而法院也決定在訴訟結果出爐前，暫時禁止拉文繼續使用Open AI商標，「原告的商標和現在最知名、快速普及的AI工具有關。相較之下，被告的商標僅和一個網站有關，而且直到訴訟開始前不久都還無法運行。」

看到這裏，在OpenAI的說詞下拉文似乎只是一位隨處可見的商標蟑螂，企圖利用他們想要的商標與網域索要一大筆錢──但在外界的挖掘下，發現事情並沒有那麼簡單。

在OpenAI的說詞下，拉文似乎只是一位隨處可見的商標蟑螂，但在外界的挖掘下，發現事情並沒有那麼簡單。（Unsplash / ＠Levart_Photographer）

根據《彭博社》報道，在法院禁止拉文繼續使用Open AI商標後不久，拉文今年4月也向OpenAI及其共同創辦人奧爾特曼、布魯克曼（Greg Brockman）提起反訴，聲稱2015年他曾試圖為Open AI募集1億美元資金，並為此接觸過多位科技界大佬，包括Google共同創辦人佩奇（Larry Page）、Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）等重量級人物。

他在訴訟中強調，OpenAI與Open AI並不是偶然撞名，聲稱奧爾特曼及布魯克曼偷走他的點子。乍看之下，這起反訴像是騙徒最後的掙扎及無理取鬧，卻有業界人士親自為他站台，試圖幫助他洗刷冤屈。

「他（拉文）是一個正經的AI創業家。」Siri公司共同創辦人、前蘋果高管湯姆．格魯伯（Tom Gruber）證明，拉文在奧爾特曼出現至少6個月之前，就曾和他推銷過Open AI，並且看過他向佩奇推銷Open AI的概念。

「他不像奧爾特曼那麼有魅力。」格魯伯為拉文辯白，「但他聰明且誠實，且是第一個發想，並為自己的成果申請商標，現在OpenAI想『把他從故事中抹除』。」

Open AI背後故事揭秘：曾洞見多項科技趨勢，比Airbnb早5年打造共享平台

那麼槓上OpenAI的拉文究竟是何許人也？

就如同許多科技創業者的故事，他在5歲得到自己的電腦，從小開始接觸寫程式，並在大學時期首次接觸AI領域、踏入創業圈子。他曾經創辦一間名為iNeed的公司，還聲稱問答平台Quora創辦人亞當．安傑羅（Adam D'Angelo）曾在他的公司工作過。

《彭博社》形容，拉文職業路途一路走來相當超乎想像。他提出過許多後來影響重大的技術概念：在Airbnb問世5年前便建立共享房間平台Stayway；深信電動車是未來，並打造了一台單人用電動車；建立社群平台We，並推出後來SnapChat、TikTok都使用的影片分享功能；甚至還慧眼投資了比特幣。

雖然拉文並沒有成為外界耳熟能詳的成功創業家，也絕非佯裝成創業家試圖從OpenAI身上撈一票的投機者。

拉文強調，是他被起訴，而非他以商標要脅控告OpenAI，「OpenAI試圖把我描繪成一個不知哪來的騙子和搞事者，可說污人清白。」且要說他是騙子，拉文在OpenAI正式發表的9個月前，也就是2015年3月時便註冊open.ai網域也是確鑿的事實。

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為人類福祉開放研究人工智慧，但募不到所需1億美元資金

拉文透露，Open AI的概念在他腦中盤旋已久，但由於專業不在AI領域，加上認為不可能與銀彈充裕的Google抗衡，一直沒有成立公司的念頭，直到2014年Google收購DeepMind，察覺讓AI把持在一間公司手中過於危險，才終於展開行動。

在他的概念中，新創公司不可能在金錢上勝過Google，「但你可以在理念上與他們競爭。」拉文解釋，「假如向研究人員承諾他們是為了人類福祉公開打造AI，而非為了牟利，那就能吸引到最優秀的人才。」並為此命名為「Open AI」。

有趣的是，拉文投入Open AI的由來，從DeepMind被收購產生的危機感，到為了人類福祉公開打造AI技術，都與OpenAI的創立故事出奇一致。奧爾特曼曾在2015年廣邀各路豪傑，在Rosewood Sand Hill晚宴上如何對抗收購DeepMind的Google，阻止AI技術遭到壟斷。

為此，他在註冊open.ai網域後積極聯繫多位科技大咖，希望能為Open AI募集1億美元的啟動資金，但他並沒有募集如此龐大資金的經驗與人脈，因此遲遲沒有取得進展。在持續為募集資金奔波的日子之中，有一天他看到認識的AI學者向他分享了一封訊息：OpenAI宣佈成立，要為了人類福祉開發AI技術，已經獲得馬斯克等人10億美元投資。

拉文曾與奧爾特曼（圖）會面，但奧爾特曼只想讓他打退堂鼓，希望他將open.ai網域賣給OpenAI。（路透社）

拉文回憶，看到訊息當下他非常錯愕，甚至產生自己的創業概念被偷了的想法，當天他便立刻衝去申請Open AI的商標，還向OpenAI發送電子郵件，認為雙方理念相同、目標一致，或許有合作機會。

儘管後續拉文成功與OpenAI共同創辦人會面，奧爾特曼及布魯克曼只想讓他打退堂鼓，對話中強調OpenAI已經獲得10億美元資金，他在繼續下去也沒有意義，希望他放棄Open AI的念頭，將open.ai網域賣給OpenAI。雙方的談話最終不歡而散。

至於拉文聲稱OpenAI偷了他的點子方面，則是指出他和Stripe行政總裁科里森（Patrick Collison）會面的兩個月後，時任該公司技術長的布魯克曼便辭去職務，投身OpenAI之中，當時布魯克曼曾和科里森及奧爾特曼請教意見。

一樁9年前的商標爭議，為何現在才爆出？

OpenAI成立初期的事件，為甚麼在近年爆發商標訴訟？事實上，縱使拉文申請了Open AI商標，他並未拿來威脅OpenAI，甚至長時間讓open.ai網域自動轉向OpenAI的官網openai.com，沒有為此收取一分一毫費用。

商標爭議近年為何重新點燃，或許要追溯到2022年，奧爾特曼時隔多年聯絡拉文的信件，他在信中表明收購open.ai網域的意願。而拉文在回信中表示，他個人並不缺錢， 只要OpenAI能向他計劃籌辦的非營利AI學術研究機構捐款，便會交出網域和商標 。

這段回信也被OpenAI「擷取」拉文提到，Tesla為網域及商標支付多少成本的段落。

而雙方最終對簿公堂的導火線，則是因為拉文重新啟用了open.ai的網域，在網站上宣揚開放的AI模型，「試想，如果最優秀的AI模型是開放且免費的。」並在網站嵌入了Stable Diffusion，一個開源圖像生成式AI模型，被OpenAI認為有誤導嫌疑。如今open.ai網域已經無法連結。

再加上，拉文現在也拒絕將Open AI商標交給OpenAI，他在訴訟文件中提到，OpenAI現在根本不開放，已經從背負人類信賴的非營利組織，變成一間封閉、營利導向的實體，並且似乎是奧爾特曼的一言堂，文件中列舉了OpenAI政變、董事會大洗牌及安全團隊離職等事件。

馬斯克今年二度控告OpenAI，同樣是指控這間AI公司違背成立宗旨。OpenAI為回擊馬斯克披露的當年信件中，曾暗示開放只是暫時的，分享研究成果是為在短期至中期吸引人才加入的手段。且在拉文提起反訴後的這段期間，OpenAI更傳出將徹底改變架構，轉型為營利公司，授予奧爾特曼7%股權。

面對時下最火熱的AI公司，拉文要在商標戰中獲勝或許並不容易，不過藉由這起訴訟，他的故事也終於為世人所知，揭露曾經有這麼同樣一位致力於開放AI技術，試圖建立「Open AI」的創業家存在過。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】