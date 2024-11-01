美國大選2024｜勒邦占士、富豪彭博、經濟學人表態支持賀錦麗

美國NBA籃球巨星大帝勒邦占士（LeBron James）31日發文，支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯 ）。另外，富豪彭博（Michael Bloomberg）、《經濟學人》同樣撰文，表態支持賀錦麗。其中，後者陳述三大理由，指出當前風險之巨，已非昔日可比，中國虎視眈眈，而美國體制得以制衡總統的力量則被大幅削弱，那些「低估特朗普進白宮風險的選民，是在自欺欺人」。



現年39歲的勒邦占士多年來都是支持民主黨候選人，過去亦經常批評共和黨的特朗普（Donald Trump，又譯川普）。他於社交媒體X上宣布支持賀錦麗的消息，並附上一段剪輯影片，內容包括特朗普日前在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢集會帶有種族主義色彩的畫面，他寫道：「這裏到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確：將票投給賀錦麗！」

影片中還可見到描述美國民權運動的歷史回顧，以及2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死引發的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。該片段最後還帶出了一個訊息，「仇恨使我們走回頭路。」

勒邦占士是繼上月勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）後，另一表態支持賀錦麗的籃球明星。賀錦麗一直設法提高她在非裔男性中的支持率，因其競選團隊擔心這個群體愈來愈傾向特朗普陣營。

富豪彭博今日撰文，解釋他毫不猶豫地投票給賀錦麗的原因。他指，他並不同意賀錦麗的所有觀點，考慮到候選人的政策立場和個人誠信時，便很容易作出決定。其中在墮胎、移民、槍支安全、經濟、氣候變遷、公共衛生等問題上，他傾向支持賀錦麗的政策。他同時批評美國的憲法、民主、法治、警察或任何其他公民的生命，也不比特朗普自己的虛榮和榮耀更重要。他指自己的表態是希望說服更多中間的選民，會加入他的行列。

經濟學人則列舉三大原因不支持特朗普，包括特朗普的政策、世界已不若8年前安全及制衡特朗普的力量已大幅減少。其中，經濟學人指， 兩場戰爭威脅着美國安全。在烏克蘭，俄羅斯已佔上風，普京將有能力威脅在歐洲發動進一步侵略；而在中東，一場逐漸蔓延至伊朗的區域衝突可能最終將美國捲入其中。特朗普是否有能力處理是一大疑問，尤其是他目前作出輕率承諾的態度。

富豪彭博指自己的表態是希望說服更多中間的選民，會加入他的行列。(Reuters)

經濟學人重申，縱然賀錦麗或許有着許多人都有的缺點，但無一令她失格；人們亦無法想像她會釀成災難，「總統無須是聖人，我們希望特朗普若有第二任期，能避免災難。但特朗普對美國和世界構成了不可承受的風險。如果《經濟學人》有一票，我們會投給賀錦麗」。