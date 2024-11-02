西班牙水災增至205死　政府加派500名軍人參與搜救

英國媒體報道，西班牙東部暴雨成災造成的死亡人數已升至205人。氣象部門警告，華倫西亞（Valencia）地區的居民要做好應對更多降雨的準備。西班牙中央政府決定增派500名士兵前往災區協助救援行動。



英國《衛報》11月1日報道，華倫西亞地方政府將該區的死亡人數調高到202人，加上另外地區的死亡人數，總人數已達205人。這是西班牙近代史中最致命的一場水災。

國家氣象機構Aemet表示，在洪水造成嚴重破壞後，包括華倫西亞在內的四個地區仍處於黃色警報狀態，因為存在降雨和風暴的風險。Aemet警告指，壞天氣預計未來幾天將持續。

洪水本週席捲西班牙東部地區，沖毀橋樑和路燈並沖走大量汽車，官方至今並未公布失蹤人數。

據報道，大部分罹難者來自華倫西亞。西班牙政府的緊急應變部門本週已派出超過1000名士兵前往災區協助救援工作。

2024年11月1日，西班牙華倫西亞（Valencia）Alfafar市經歷暴雨過後，消防員從塞滿車輛的隧道中抽出洪水。（Reuters）

西班牙國防部長Margarita Robles 1日表示，將向該地區增派500名士兵。如有需要，政府將派遣更多士兵前往災區。

她指出：「他們的任務包括協助挖出可能被困在地下室或較低樓層的人，遺憾的是這樣的人很多，並協助當地政府抽走道路上污水以加快恢復交通，以便食物和水能夠盡快送到災民手中。」