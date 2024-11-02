美國大選｜特朗普稱利茲切尼應被槍瞄準　賀錦麗批言論不可接受

美國總統大選將於11月5日舉行。前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日出席活動時表示，前副總統切尼的女兒利茲切尼（Liz Cheney）「應被送上戰場，讓她親身體驗被多管槍瞄準的感受。」此言論一出引起輿論譁然。副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）狠批特朗普的暴力言論不可接受。



英國《衛報》11月1日報道，特朗普10月31日在阿利桑那州，出席前霍士新聞主播Tucker Carlson主持的巡迴談話節目時表示，利茲切尼極度愚昧，而且是一名激進的戰爭鷹派（radical war hawk，意思主張採取戰爭手段的人）。

特朗普續指：「讓利茲切尼拿着一支步槍站在那裡，然後有9只槍管指向她。讓我們看看當槍口對準她的臉部時，她有何感想。」

特朗普其後談到，當他們（包括利茲切尼等政客）坐在華盛頓光鮮的大樓內，他們都是戰爭鷹派。然後他們就會派一萬名士兵上戰場，送羊入虎口。她（利茲切尼）總是想與別人開戰。

此番言論一出，立刻引來利茲切尼的猛烈抨擊。

利茲切尼指，這就是獨裁者摧毀自由國家的方式。他們向那些反對他們的人發出死亡威脅。我們絕對不能將我們的國家和自由託付給一個狹隘、報復心強、殘忍、不穩定，想成為暴君的人。

副總統賀錦麗同樣對特朗普的言論作出強烈回應：特朗普發表益發暴力言論，並建議用步槍瞄準利茲切尼。

2024年10月21日，美國威斯康星州布，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）和前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）一同出席活動時發言。（Reuters）

任何使用這種暴力言論的人顯然沒有資格擔任總統。特朗普的敵人名單越來越長，他的言論變得更加極端，他比過往更不關注美國人民真正的需求。

利茲切尼是共和黨前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒，過往曾擔任懷俄明州的眾議員。2021年國會山騷亂後曾投票支持彈劾特朗普，二人自此開始交惡。今屆大選，利茲切尼公開表態支持賀錦麗。