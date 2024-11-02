路透社稱美國要求黎巴嫩宣布對以色列單方面停火　美黎兩國否認

路透社早前引述一名黎巴嫩高級政治消息人士和一名高級外交官表示，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）要求黎巴嫩宣布與以色列單方面停火，以恢復陷入僵局的談判，儘快結束以色列與真主黨的敵對行動，但相關消息於11月1日相繼遭到美國、黎巴嫩雙方否認。



消息人士稱，霍克斯坦本週與黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）會晤時，提出上述要求。霍克斯坦在社交媒體X否認消息，並簡短表示：「這是錯誤的」。

黎巴嫩看守總理辦公室亦向路透社發聲明指，美方未有要求該國宣佈單方面停火，並強調政府對尋求相互停火和執行聯合國安理會第1701號決議方面的立場很明確，該決議已結束黎巴嫩和以色列之間最後一輪衝突。

路透社稱，一名美國官員也否認美方曾提出這樣的提議。他表示，美方正在與雙方合作以實現持久停火，有美國高級官員在過去幾天相繼訪問了黎巴嫩和以色列以推進停火。

圖為2024年10月30日，以色列對黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）發動攻擊，煙霧和火焰升起。（Reuters）

路透社10月30日報道，米卡提當時表示，有望在數日內與以色列達成停火協議。根據草案，以色列與黎巴嫩將停火60日，而以軍將在協議生效一週內從黎巴嫩南部撤出。屆時，黎巴嫩武裝部隊將接管該地區，受美國和其他國際機構的監督。