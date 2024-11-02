西班牙水災增至205死　習近平向費利佩六世致慰問電

英國媒體報道，西班牙東部暴雨成災造成的死亡人數已升至205人。新華社11月2日報道，中國國家主席習近平就西班牙嚴重暴雨洪澇災害向西班牙國王費利佩六世致慰問電。



英國《衛報》11月1日報道，華倫西亞地方政府將該區的死亡人數調高到202人，加上另外地區的死亡人數，總人數已達205人。這是西班牙近代史中最致命的一場水災。

國家氣象機構Aemet表示，在洪水造成嚴重破壞後，包括華倫西亞在內的四個地區仍處於黃色警報狀態，因為存在降雨和風暴的風險。Aemet警告指，壞天氣預計未來幾天將持續。

洪水本週席捲西班牙東部地區，沖毀橋樑和路燈並沖走大量汽車，官方至今並未公布失蹤人數。

據報道，大部分罹難者來自華倫西亞。西班牙政府的緊急應變部門本週已派出超過1000名士兵前往災區協助救援工作。

2024年11月1日，西班牙華倫西亞（Valencia）Alfafar市經歷暴雨過後，消防員從塞滿車輛的隧道中抽出洪水。（Reuters）

西班牙國防部長Margarita Robles 1日表示，將向該地區增派500名士兵。如有需要，政府將派遣更多士兵前往災區。

她指出：「他們的任務包括協助挖出可能被困在地下室或較低樓層的人，遺憾的是這樣的人很多，並協助當地政府抽走道路上污水以加快恢復交通，以便食物和水能夠盡快送到災民手中。」