伊朗最高領袖：美國和以色列將面臨「毀滅性回應」

以色列一週前對伊朗發動導彈襲擊，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）警告，伊朗將對敵人（包括美國）做出「毀滅性回應」。



彭博社引述伊朗國家電視台的報道說，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）星期六（11月1日）在德黑蘭發表講話時說，無論是猶太復國主義政權還是美國，敵人無疑都會因其針對伊朗和抵抗陣線（Resistance Front）的行動而得到毀滅性的回應。

哈梅內伊是在1979年伊斯蘭革命力量推翻美國支持的政府的紀念日之前，發表言論。當時，伊朗學生佔據了美國駐德黑蘭大使館。

哈梅內伊沒有提供細節，他說，針對伊斯蘭共和國的敵對行動「不會被忘記」。這可能指的是以色列10月26日對伊朗各地軍事目標的攻擊，襲擊造成五人死亡，其中一個是平民。

哈梅內伊星期六的講話比之前的回應強烈。以色列發動攻擊後不久，哈梅內伊曾將之描述為「誤判」，還警告不要誇大或低估襲擊的重要性，也沒有明確威脅要採取報復行動，語氣較為謹慎；星期六的講話標誌着回應似有轉變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

