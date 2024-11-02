美國連鎖快餐店Wendy's再關閉140間分店　CEO：營運狀況良好

曾經在香港開分店的美國知名連鎖速食餐廳「雲狄斯」（Wendy's，又譯得意妹）宣布，將在未來幾個月陸續關閉全美140間分店。公司行政總裁坦納（Kirk Tanner）10月31日表示，餐廳營運狀況仍然非常健康，他們將在評估可以帶來更多業績的地區開設同等數量的新分店。



美媒11月2日報道，坦納表示，公司計劃關閉的餐廳已經過時，位於業績不佳的地區，且財務業績遠低於平均。

他強調，公司對各個餐廳進行嚴格的審查，以確保它們滿足公司的銷售預期，有推動增長盈利的能力，並為顧客提供良好的體驗。

「雲狄斯」5月才剛宣布關閉100間分店，而這次關閉潮或是屬於相關計劃的延續。然而，經歷兩輪關店的「雲狄斯」在美國分店的總數並沒有減少，仍然維持在6,000間左右。

報道稱，公司正計劃開設約250至300間新分店，這些分店將配備新的櫃檯窗口、廚房用具和內部裝潢等。

「雲狄斯」1982年以「得意妹」之名首次進駐香港，短短4年便撤離香港。後來公司於1991年改名為「雲狄斯」再度來港，但業績仍然不理想，2001再度撤出香港。