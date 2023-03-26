快餐店薯條有怪味　澳洲婦食後口腔灼傷兼患PTSD　法院判約574萬

澳洲一名母親帶著兒子前往連鎖速食店（快餐店）購買餐點，但卻發現薯條吃起來有種怪味，不但出現刺痛感，甚至開始嘔吐，嘴裏長出水泡。原來薯條上撒的並不是鹽，而是具腐蝕性的氫氧化鈉（Sodium Hydroxide，NaOH，別稱：Caustic Soda燒鹼），依據法院宣判，她獲賠約110萬澳幣（約港幣574萬元）。



綜合澳洲新聞網等報道，事發於2013年，當時才26歲母親Karis Pringle（普林格）帶著9歲兒子Kayne（凱恩），前往連鎖速食店買晚餐。但返家路上吃薯條時，她總覺得有股怪味，且會引發刺痛感。普林格發現不對勁之後，立刻開車返回店家詢問，得知薯條被混入一種溫和清潔劑，被建議清洗口腔即可。

（編按：這對母子當時前往的連鎖快餐店是班伯里（Bunbury）的Chicken Treat。）

誤食「有毒」薯條腐蝕食道、患PTSD（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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儘管照做，但普林格的狀況卻惡化，不得不就醫，但醫生告知喝牛奶就好。隨後她又一次致電店家，但這時才被告知要馬上前往醫院治療，因為撒在薯條上的並不是鹽，而是具腐蝕性的氫氧化鈉。母子倆去了醫院，但普林格開始出現嘔吐症狀，接着被空運送往另間醫院接受緊急治療，她的嘴裏起水泡，上消化道腐蝕性燒傷。

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自此之後，普林格忍受着疼痛與口腔潰瘍好幾個月，精神狀態開始惡化，每當吃下太熱、太冷、太鹹的食物時，嘴巴仍會有刺痛感，只能吃清淡食物，不再相信他人為她準備的飯菜，甚至拒絕參加家人婚禮。不只如此，普林格在2015年被公司裁員之後，一直找不到新工作，最終被診斷罹患神經病態性疼痛（Neuropathic Pain Disorder）以及創傷後遺症（PTSD）。

已知這宗事件總計11人受害。法院判決普林格獲賠1,126,045澳幣，負責經營該店家的Tabloid PTY Ltd.仍能對判決提出上訴。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】