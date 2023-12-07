美國女向店員擲餅襲擊罪成　法官另類建議：到快餐店打工

美國俄亥俄州一名女子9月因不滿食物質素，在連鎖快餐店內將一碗捲餅餡料擲向店員面部，11月28日被判襲擊罪成，監禁180日，緩刑90日。同時法官提出了「另類建議」，讓女子在快餐店內工作兩個月，換取額外減刑。



網絡影片顯示，39歲女子海恩（Rosemary Hayne）9月在俄亥俄州一間Chipotle門店櫃枱前高聲指罵店員，更將手持的一份雞肉墨西哥捲餅碗（burrito bowl，即捲餅淨餡配飯）直接拍向店員面上。

《華盛頓郵報》（Washington Post）12月5日引述法官11月28日判詞指，海恩的行為不可接受，並非「真正帕馬（Parma）主婦」所為。他質問海恩：「你沒有照你喜歡的方式取得捲餅碗，這（動武）就是你的反應？」「我想你一定不會喜歡監獄裏的食物。」

海恩承認當時自己因憤怒而向店員投擲食物，又指對行為感到抱歉。法官此時提出意外建議，讓她在一間快餐店每週工作20小時，為期兩個月，以換取額外減刑60天，目的是要讓她學懂「換位思考」。

法官表示，若能讓海恩學懂換位思考，學懂如何待人接物，會比浪費納稅人金錢讓她坐牢更有意義。海恩表示願意接受安排，到快餐店打工。

被擊中的Chipotle經理拉塞爾（Emily Russell）表示，自己當時為了保護一名遭海恩訓斥的17歲員工， 為海恩重新製作餐點。拉塞爾形容過去兩個月是她「一生中最糟」的兩個月，每天都要處理事件造成的精神創傷。

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