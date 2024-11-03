西班牙水災增至211死　首相桑切斯增派1萬名軍警救災

西班牙水災造成的死亡人數增至211人。首相桑切斯（Pedro Sanchez）宣布，政府將增派1萬名士兵和警察到東部遭受洪水侵襲的華倫西亞（Valencia）地區。



西班牙首相桑切斯11月2日在電視講話中表示，他已同意地區領導人增派5000名士兵的請求，並決定部署5000名警察和國民警衛協助救災。這是西班牙和平時期最大規模的軍警調派行動。

法新社報道，恢復秩序並向受災的城鎮和村莊派發援助物資是當務之急，一些城鎮和村莊與外界隔絕數日，陷入缺水缺糧和停電的困境。一些災民抱怨救災工作進展緩慢。

桑切斯指：「我知道反應不夠快，存在問題和嚴重物資短缺……城鎮被泥土掩埋，絕望的民眾正在尋找親人。」

圖為2024年5月27日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在馬德里舉行的新聞發布會上與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，不在圖中）一起發表講話。（Reuters）

華倫西亞地區副首長卡馬雷羅（Susana Camarero）同日告訴記者，基本物資「從第一天起」就已運送到所有可到達的地點。她補充道，受影響的居民要求更多援助是「合乎邏輯的」。

瓦倫西亞地區政府已限制道路通行兩天，以便緊急服務部門能夠更有效地開展搜索、救援和後勤行動。官員表示，仍有數十人下落不明。但由於電話和交通網絡嚴重受損，很難確定確切數字。

2024年11月2日，西班牙華倫西亞（Valencia）附近的Alfafar，暴雨引發洪水氾濫後，一名消防員在嚴重受損的車輛旁尋找遇難者。（Reuters）

內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）1日告訴卡德納塞爾電台（Cadena Ser radio），估計死亡人數持續增加是「合理」的推斷。也有人希望，一旦電話和互聯網服務恢復運作，失蹤人數會下降。

數千名民眾推着購物車、攜帶清潔設備走上街頭，參與清理工作。格蘭德-馬拉斯卡指，人們團結一致和慷慨捐助物資，讓市政府感動。

2024年11月2日，西班牙華倫西亞附近的Alfafar，暴雨引發洪水氾濫後，義工們自發清理街道上的污泥。（Reuters）

法新社記者看到，約1000人2日從地中海沿岸城市華倫西亞出發，前往附近被洪水摧毀的城鎮，守望相助的精神持續高漲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

