英媒：以軍突襲黎巴嫩　擄走1名真主黨海軍指揮官｜有片

英國媒體引述一名安全消息人士報道，一支疑似以色列海軍的部隊在黎巴嫩北部沿海城鎮巴特倫（Batroun）登陸，帶走一人；另一名消息人士證實此事，但沒有透露採取行動者的身份。



路透社11月2日引述黎巴嫩國家通訊社報道，安全部隊正在調查此事。黎巴嫩當局和以色列沒有立即發表評論。

親真主黨記者伊萊克（Hassan Illaik）在社交媒體平台X上發布貼文說，一大群以色列軍隊1日凌晨在這個度假小鎮登陸，並擄走一名男子，接着乘快艇離開。

伊萊克在其社交媒體帳戶分享一名男子被以軍擄走的CCTV片段：

他上載了閉路電視錄像，顯示士兵在街上行走，其中兩人抓着另一人。

黎巴嫩交通部長哈米耶（Dr. Ali Hamie）表示，錄像準確無誤，但沒有提供更多細節。

美國新聞網站Axios記者拉維德（Barak Ravid）引述以色列官員的話在X發布信息指，以色列海軍在黎巴嫩北部的一次行動中帶走了真主黨（Hezbollah）海軍指揮官阿姆哈茲（Imad Amhaz）。

2024年10月13日，以色列國防軍士兵為前往黎巴嫩南部採訪的媒體站崗。（Reuters）

以色列也在1日空襲黎巴嫩東部，導致48人死亡，50人受傷。新華社引述黎巴嫩軍方消息人士指，以色列戰機和無人機當天對黎巴嫩東部巴勒貝克市（Baalbek）及週邊數十個城鎮和村莊進行了34次空襲。救援人員仍在努力搜救，估計仍有15人失蹤。

根據黎巴嫩公共衛生部1日公布的統計數據，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突已在黎巴嫩造成2897人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

