美國調整中東部署　撤離航母增派轟炸機抵中東

美國軍方說，華盛頓早前宣布部署的B－52轟炸機已抵達中東。



法媒報道，美軍中央司令部（CENTCOM）11月2日宣布：「來自米諾特空軍基地第五轟炸機聯隊的B－52戰略轟炸機，已抵達美軍中央司令部的負責範圍。」

美軍中央司令部是美軍的地域型聯合作戰司令部，負責中東和中亞地區軍事行動的指揮。

美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群正準備離開中東，華盛頓1日宣布在中東軍事資產調整計劃，將部署轟炸機、戰鬥機、加油機和彈道導彈防禦驅逐艦，以此向伊朗發出警告。

圖為2021年5月4日，美國海軍核動力航母亞伯拉罕・林肯號Facebook專頁發布的照片，相中的軍艦是亞伯拉罕・林肯號。 （Facebook@USS Abraham Lincoln CVN 72）

五角大樓發言人賴德（Patrick Ryder）在聲明中說：「如果伊朗及其夥伴或代理人利用這一時機襲擊美國在該地區的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護我們的人民。」

伊朗先後在4月和10月對以色列發動兩次重大報復襲擊，分別為報復以色列對伊朗駐敘利亞使館建築的致命空襲，以及以色列殺害黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和伊朗革命衛隊指揮官尼爾福魯尚（Abbas Nilforoushan）。

以色列則於10月26日對伊朗軍事基礎設施發動襲擊，但避開關鍵的核設施和石油設施。伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）誓言，德黑蘭將對以色列的襲擊開展報復。

以哈衝突仍未休止，伊以緊張局勢和以黎衝突加劇中東地區形勢的嚴峻。路透社引述美國新聞網站Axios在2日的報道稱，據一名美國官員和一名以色列前官員透露，美國近日警告伊朗不要再次對以色列發動襲擊，否則美國將無法約束以色列。

2023年03月06日，圖為美國B-52轟炸機與韓國戰鬥機在韓國未知空域舉行聯合空中軍演中飛越半島。 (South Korean Defense Ministry via Getty)

Axios此前報道稱，以色列情報部門認為，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能會在11月5日美國總統選舉之前。

本文獲《聯合早報》授權轉載

