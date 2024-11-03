美國總統大選｜民調：賀錦麗逆轉「深紅州」艾奧瓦　反超特朗普3%

距離美國大選只剩下倒數2天，一項於11月2日公布的民意調查顯示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）於共和黨票倉艾奧瓦州（Iowa）以47%支持率，領先共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的44%。



路透社和英國《衛報》11月2日報道，民調由艾奧瓦州州地方報《得梅因紀事報》（Des Moines Register）委託民調公司Selzer於10月28至31日進行。

2024年11月2日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出指向前方的動作。（Reuters）

Selzer公司是當地一間具有公信力的民調機構，對當地選情的預測紀錄相當優異；而且艾奧瓦州州對共和黨來說是一個安全州，特朗普於2016年及2020年的大選中皆成功贏取該州。因此當美國一眾民調觀察人士得知賀錦麗領先特朗普的結果，都感到非常驚訝。

公司行政總裁、民調專家J. Ann Selzer在受訪時直言：「很難說有人能預見這種情況會發生。」

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

不過，Emerson College Polling在11月1日至2日進行的調查，卻獲得截然不同的結果，特朗普在艾奧瓦州州大幅領先賀錦麗10%。

《衛報》引述民主黨前國會議員候選人黑爾（Christopher Hale）稱：「（民主黨）慶祝Selzer的民調（結果）最多90秒後，就應繼續回歸工作。我們需要贏得選舉。」