美國大選｜賀錦麗SNL驚喜登場　拜登現身故鄉為她拉票

美國大選最後倒數，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）做最後衝刺，她11月2日在綜藝節目《Saturday Night Live》（簡稱SNL）以「玩轉鏡面魔術」方式登場；總統拜登（Joe Biden）則在2日來到他出世的故鄉——賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的斯克蘭頓（Scranton）為賀錦麗拉票。



2024年11月2日，美國紐約，圖為賀錦麗（右）在綜藝節目SNL中作為嘉賓和主持人Maya Rudolph（左）互動。（Reuters）

賀錦麗在SNL中以驚喜方式登場，她與主持人Maya Rudolph在未鑲有鏡子的梳妝台前對坐，二人身着同樣服裝，甚至所佩戴首飾都一模一樣，顯然是節目設置形似「鏡面魔術」的場景。

2024年11月2日，賓夕法尼亞州斯克蘭頓，圖為美國總統拜登（Joe Biden）在競選集會上發表演講為賀錦麗拉票。（Reuters）

節目以對談形式開始，主持人模仿正在準備演講活動的賀錦麗，不僅模仿她的說話腔調，還模仿她招牌式的大笑。期間談笑風聲，主持人還夾雜賀錦麗的名字（Kamala）玩雙關笑話，她說：「美國人希望『以一個酷酷的繼母（stepmom-ala）』來『結束政治的戲劇（drama-la）』」。

拜登在斯克蘭頓出生，10歲時隨家人遷至特拉華州（Delaware），他在這鎮上會面選區工會的工人，期間談及賀錦麗對工會的支持，他還說：「不要忘記你來自哪裏」，他此番說法旨在警告特朗普，若他當選並廢除奧巴馬醫保將產生後果。

奧巴馬多次為賀錦麗站台，呼籲選民給賀錦麗投票，拜登是他擔任美國總統時的副手。賀錦麗2日飛抵北卡羅來納州，特朗普亦來到此地，二人同州競技。

特朗普在2004年成為真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）主持人，圖為同年7月他為節目第三季選角。（Getty）

SNL是美國知名夜間綜藝節目，1975年開辦以來全球眾多名人輪番登場。特朗普2015年首次競選美國總統時，曾是這節目的座上客，還在2004年主持該節目，他同年還因主持另一檔節目名聲大噪——真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）。