美國總統大選｜7500萬人提前投票　賀錦麗特朗普最後周日訪搖擺州

美國總統大選最後倒數，兩黨候選人於最後一個星期日，繼續在搖擺州努力拉票。美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）於11月3日將赴密西根州造勢；前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）則會密集到訪賓夕法尼亞、北卡羅來納州及佐治亞3州。根據統計，5日總統大選前，至少7,500萬人已提前投票。



路透社報道，這是自10月29日以來，兩位候選人首次未同日到同州造勢。 賀錦麗預定到密西根州的大學城East Lansing拉票，並在此之前曾到訪底特律的教會。

該州有約20萬阿拉伯裔選民，但有部份人表明，不滿賀錦麗在加沙戰事的表現，認為未有效推動停火並削減以色列的軍援。特朗普11月1日曾造訪密西根州阿拉伯裔社區Dearborn，矢言會讓中東地區的戰爭結束。

特朗普預計3日到訪3座小城鎮，務求催出農村基本盤的選票。他會先到賓州的Lititz，下午再到北卡州Kinston，最後以佐治亞州梅崗Macon的晚間集會結束這一天。

佛羅里達大學（University of Florida）的選舉實驗室（Election Lab）數據顯示，至少7,500萬選民已提前投票，接近2020年大選所有選票的一半，當年總共約有1.6億人投票。