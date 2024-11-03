美國總統大選｜1人投特朗普6票　加州男網上自曝遭調查

在網上使用名為「ManCow2000」賬戶留言的加州前房產中介Charles Pierce因涉嫌選舉舞弊遭當局調查，他隨後辯稱此事被嚴重誇大，自己並沒有從事任何違法行為，更因事件被解僱。



綜合外媒10月25日報道，Pierce在論壇Reddit發文自稱，因4名前租客沒有更改地址，讓他收到4張郵寄選票。他目前已將這4張選票全部填寫完成，加上自己以及幫妻子代填的選票，共6張選票全數投給共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

說者無心，聽者有意。他此番言論遭論壇網民舉報至FBI，而當地選民登記機構官員Tom Toller亦證實有收到通知，指已將此案移交給地方檢查官辦公室。檢方則回應已收悉案件，將對收到的每宗涉嫌選舉舞弊的案件進行調查。

2024年10月22日，美國北卡羅來納州，圖為選民在當地進行提前投票。（Reuters）

根據加州法律，若因選舉舞弊罪成，將被視為重刑犯，最高可判囚3年。而根據聯邦法律，若經調查發現Pierce違法投下超過1張票屬實，最高可判監5年。