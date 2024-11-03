美國大選｜共和黨人倒戈？搖擺州拉丁選民「變紅」？細數5大謎團

11月1日，左翼媒體VOX列出了可能決定本次大選結果的五大謎團。這五個謎團，除了第一個「未決」選民外，其他都是和人口/族裔群體有關的因素。目前，沒人能預測這些選民群體的選擇，所有人只能拭目以待。



以下列出來，結合了本文作者自己的一些分析和見解。

本文轉載自微信公眾號兔主席/tuzhuxi，原文標題《第二部分：可能決定大選結果的五大「謎團」》



謎團1：「最後一秒」才做決定的選民（late deciders）

絕大多數美國選民已經做出決定，一部分人參加了提前投票（early voting），但確實有一部分人會在最後幾天甚至最後時刻才拿定主意：他們也許沒有想好要選誰，也許想好了，但沒決定是否出來投票。許多人關心美國大選的「十月驚奇」（October surprise），即在最後幾週冒出個甚麼事（譬如最近的「垃圾之戰」），結果影響選民取向。而這個時候還能被影響的，往往就是「最後一秒」才做決定的選民。

劃重點：在過去兩次選舉中，這部分選民往往傾向於選擇特朗普。

美國大選投票日2024年11月5日來臨，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）1日晚在威斯康辛州，2日前往北卡羅來納州拉票。（Reuters）

謎團2：會不會有共和黨選民支持賀錦麗。

大約有15~20%的共和黨選民未在初選中支持特朗普，不少人支持前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley），其中許多支持者是女性。這次大選，賀錦麗最終會非常依賴女性牌，她獲得了前共和黨議員利茲切尼（Liz Cheney）的支持，拉着她一起競選，也是為了在共和黨打女性牌。

此外，不少老牌共和黨政客也選擇支持賀錦麗，例如利茲切尼的父親，前副總統切尼（Dick Cheney）。此外還有許多跳出來攻擊和反對特朗普的共和黨前閣員和幕僚。這些人對特朗普非常不滿，認為特朗普是對美國體制的威脅。但作為共和黨精英，這些人在何種程度上能夠影響普通選民，又是不可知的。

2024年10月21日，美國威斯康星州布，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）和前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）一同出席活動時發言。（Reuters）

謎團3：阿拉伯裔選民是否會轉向共和黨

美國大多數少數族裔都是一貫支持民主黨的，但阿拉伯裔選民不太一樣，他們的政黨取向主要受美國政府的中東政策影響。911之前，阿拉伯裔美國選民多支持共和黨；小布殊及伊拉克戰爭之後，這部分選民群體轉向民主黨。其後，他們有一部分人回流到共和黨，支持麥凱恩、羅姆尼和特朗普（雖然對共和黨的支持仍然遠不如對民主黨的）。

總體上，阿拉伯裔選民對美國政府的中東政策、穆斯林政策最為敏感，在價值觀上，他們更接近保守主義，所以只要共和黨不特別的反阿拉伯、反穆斯林，他們有支持共和黨的天然傾向。這次以巴衝突，拜登政府處理得不好，可能推動他們右轉。最新一項民調顯示，特朗普在阿拉伯裔美國人中以45對43領先於賀錦麗（2020年，拜登以24個百分點領先特朗普；2016年希拉里以34個百分點領先特朗普）。

以巴衝突：2023年10月21日，美國華盛頓民眾集會，呼籲加沙停火。（Reuters）

搖擺州份密歇根有數十萬阿拉伯裔選民，而密歇根就是大選雙方白刃戰的地方。已經有阿拉伯裔地方領導人公開聲明特朗普。這部分人群的最終選擇可能通過影響密歇根的選舉，影響到整個美國大選。

謎團4：年輕黑人男性，是否會轉投特朗普

拜登和黑人群體的關係並不是太好。黑人男性對賀錦麗也不是太買賬——據奧巴馬說，這要歸因於黑人群體裏的歧視女性/厭女文化。另外，年輕黑人選民和民主黨的聯繫不如年長一輩那麼強了。不能認為所有黑人都默認支持民主黨。過去一年，特朗普陣營花了大量精力拉攏年輕黑人男性群體。民調早已顯示賀錦麗的黑人男性支持率一般，達不到過往民主黨候選人的一般水平。

但還存在一個問題，就是年輕黑人選民是最有可能放棄投票的選民群體之一。說白了，這些人最終可能懶得去投票——無論是提前投票，還是在大選日。但對於特朗普來說，這些人只要最後不出來支持賀錦麗，就算贏了一半。最終結果如何？只能看大選日了。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

謎團5：搖擺州份的拉丁裔選民，是否會轉向共和黨

特朗普以來，拉丁裔選民一直在向共和黨傾斜，這和特朗普的經濟政策、共和黨的文化/宗教保守主義等有關。另外，千萬不要認為拉丁裔都是支持非法移民的：非法移民（拉丁裔的窮親戚）因為工資低，只會惡化現有拉丁裔的經濟狀況。此外，男性拉丁裔也存在黑人男性存在的厭女問題，賀錦麗爭取這部分選民一直存在困難。但最大的問題是，特朗普轉化的拉丁裔要麼在深藍州（加州、紐約州），要麼深紅州（德克薩斯），以及比較紅的佛羅里達州，這些人不能貢獻增量的選舉票。換句話說，只有取得搖擺州份拉丁裔的支持才有效。

這裏面的一個關鍵群體是波多黎各人，而前幾天特朗普紐約選舉集會裏楝篤笑演員稱波多黎各為「垃圾」的言論對波多黎各選民可能是有影響的。有大約100多萬波多黎各人生活在搖擺州份；其中有50萬左右生活在搖擺州份賓夕法尼亞。這部分人的投票也會通過賓夕法尼亞州影響大選的最終結果。

搖擺州或許是這屆選舉中的一大關鍵，圖為10月28日密歇根州的競選活動。(Reuters)

最終結果如何，大家拭目以待！