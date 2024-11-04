愛丁堡街頭驚現人頭　民眾誤當萬聖節裝飾　警證實死者為74歲老翁

英國蘇格蘭首都愛丁堡（Edinburgh）發生一宗駭人意外，11月2日晚上有民眾在行人路旁發現一個人頭，因近日適逢萬聖節，有人誤以為是萬聖節道具，隨手拾起來開玩笑，大驚發現原來是真人頭顱。當地警方其後證實現場曾發生交通意外，一名74歲男子慘被車撞或輾至甩頭，死狀恐怖；惟慘劇如何發生及為何起初沒有人知道發生車禍等，目前仍未有清晰交代。當地有傳媒形容事件為「愛丁堡噩夢」（Nightmare in Edinburgh）。



近日，英國網上流傳照片及片段，指愛丁堡牛門街（Cowgate）街頭出現一個人頭，旋即引起外界關注和熱議，網民紛稱很恐怖。有片段更顯示有人誤以為人頭是裝飾，一度將它拾起，隨即似乎發覺不妥，受驚下再把人頭丟回地上；甚至有疑似人頭大特寫的照片被上載網絡，令人極度不安，還有圖片可見死者的身軀在馬路的另一邊。

網上日前流傳多條影片，有當地民眾誤以為人頭是裝飾，撿起大驚原來是真頭顱。(網上圖片)

當地警方其後證實，現場發生嚴重交通意外，導致一名男子慘死，已封鎖現場調查，並關閉了多條道路 。警方已要求社交媒體用戶停止分享該事件的圖片和影片，及正要求提供閉路電視錄影以協助調查。當局重申，這宗「悲慘事件」是個別事件的，對廣大民眾並無風險。