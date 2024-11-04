美國大選｜逾7800萬人已提前投票　接近上屆選票總數一半

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統大選11月5日舉行，據統計已有超過7800萬美國人投票，接近2020年1億6千萬張選票總數的一半；2020年美國大選投票率達到一個多世紀以來最高。



據佛羅里達大學選舉實驗室（UF Election Lab）統計數據顯示，截至11月3日，全國總投票數已達到7800萬張。

2024年11月3日，美國佛羅里達大學選舉實驗室（UF Election Lab）統計數據顯示，已有超過7800萬美國人投票，接近2020年1億6千萬張選票總數的一半。（election.lab.ufl.edu）

《紐約時報》11月3日報道，民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和特朗普（Donald Trump，又譯川普），在大選正式投票前的最後一個星期日（11月3日），分別到多個搖擺州拉票。

特朗普3日在賓夕法尼亞州利蒂茨（Lititz）集會上，重申對選舉制度的懷疑，質疑用機器投票的合法性，稱如果投票沒有身份證明就容易進行作弊。

圖為2024年11月1日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在密西根州出席競選集會，望向屏幕上的現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（Reuters）

賀錦麗在密歇根州底特律拉票時，就批評特朗普聲稱選舉舞弊，是想讓民眾覺得選舉制度不可信，讓他們放棄投票。賀錦麗透露，她已經將選票郵寄到加州，並形容對選舉的衝刺時刻感到很好。

據報民調顯示，賀錦麗在女選民中獲得極大的支持，特朗普則獲得拉美裔選民，尤其是男性選民的大力支持。