美國大選｜逾7800萬人已提前投票 接近上屆選票總數一半
撰文：莊勁菲
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【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統大選11月5日舉行，據統計已有超過7800萬美國人投票，接近2020年1億6千萬張選票總數的一半；2020年美國大選投票率達到一個多世紀以來最高。
據佛羅里達大學選舉實驗室（UF Election Lab）統計數據顯示，截至11月3日，全國總投票數已達到7800萬張。
《紐約時報》11月3日報道，民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和特朗普（Donald Trump，又譯川普），在大選正式投票前的最後一個星期日（11月3日），分別到多個搖擺州拉票。
特朗普3日在賓夕法尼亞州利蒂茨（Lititz）集會上，重申對選舉制度的懷疑，質疑用機器投票的合法性，稱如果投票沒有身份證明就容易進行作弊。
賀錦麗在密歇根州底特律拉票時，就批評特朗普聲稱選舉舞弊，是想讓民眾覺得選舉制度不可信，讓他們放棄投票。賀錦麗透露，她已經將選票郵寄到加州，並形容對選舉的衝刺時刻感到很好。
據報民調顯示，賀錦麗在女選民中獲得極大的支持，特朗普則獲得拉美裔選民，尤其是男性選民的大力支持。
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