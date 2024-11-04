西班牙水災災區群情洶湧　國王王后遭怒民掟泥推撞｜有片

西班牙東部華倫西亞（Valencia）地區水災災情嚴竣， 國王費利佩六世(Felipe VI of Spain)與總理多位高層周日（3日）到訪災區，現場數百災民堵路示威，甚至有暴力示威者向他們投擲泥塊， 導致國王伉儷滿身泥濘。



2024年11月3日，西班牙華倫西亞，圖為西班牙國王費利佩六世在巡視災區期間與民眾交談，他巡視期間遭暴力示威被掟泥塊，背部可見污漬。（Reuters）

西班牙現代史上最嚴重洪災已致217人死。國王費利佩六世、王后萊蒂西亞(Queen Letizia)、首相桑切斯（Pedro Sanchez）3日巡察災區。民眾不滿當局未有及時警示上周二水災的嚴重程度，加上救援人員姍姍來遲, 堵路抗議，有人大叫「殺人兇手！殺人兇手！」（Murderers, Murderers!）。費利佩六世遭多人向掟泥，身邊人及時開傘亦難遮擋，國王及王后臉上都留有泥迹。

2024年11月3日，西班牙華倫西亞，圖為西班牙國王費利佩六世在巡視災區期間遭暴力示威。（Reuters）

2024年11月3日，西班牙華倫西亞，圖為西班牙國王費利佩六世在巡視災區期間遭暴力示威。（Reuters）

英國《衛報》11月3日引述華倫西亞民防部門負責人Martín Pérez指，洪水上周二席捲這地區時，這名女子駕駛的車輛連同眾多汽車被沖走，她被水流沖到Benetusser市一處地下隧道，不幸受困車內。而她連呼：「醫生、醫生」的求助聲引起救援人員的注意，最終幸運脫困。

水災爆發後，民眾指責政府未及時預警，當收到避難通知時，水已快浸沒頭頂，有義工認為「這本是一場可避免的悲劇」。