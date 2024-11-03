西班牙東部水災增至214死 國王赴重災區視察被投擲泥塊
撰文：劉耀洋
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西班牙東南部洪災增至最少214人死亡，包括兩名中國公民，仍有大量民眾失蹤。國王費利佩六世與首相桑切斯（Pedro Sanchez）11月3日到訪重災區，一同視察災情。費利佩六世視察時被投擲泥塊和遭辱罵。
法媒11月3日報道，費利佩六世與桑切斯當日先前往重災區華倫西亞派Paiporta市，準備稍晚前往附近另一個同樣遭重創的城市奇瓦（Chiva）。
洪水本週席捲西班牙東部地區，沖毀橋樑和路燈並沖走大量汽車，政府緊急應變部門已派出超過1,000名士兵前往災區協助救援工作。
法媒記者表示，在部份城鎮見不到任何士兵，居民自行在家中清除淤泥，消防員就從地下停車場及隧道抽走積水。
奇瓦市居民丹妮拉 (Danna Daniella) 則表示，在遭洪水襲擊後，她已經連續3天不停打掃餐廳。她感嘆稱：「感覺就像世界末日一樣」。
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