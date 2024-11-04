美國大選｜從異類到兩黨爭搶　亞裔選民成2024年「關鍵少數」 ？

過去20年間，亞特蘭大郊區發生了不少變化，當地許多亞裔也真切感受得到。他們在童年時熟悉的亞洲超市已經消失，變成了繁華的購物商場、商店和餐廳。日常看到的面孔也愈發多元：從印度裔、巴基斯坦裔到越南裔，韓裔和華裔則更加常見。



近月，這個佐治亞州首府及最大城市成為了全美政治的熱點城市之一。在提前投票的票站外，不難看到一排排翻譯成韓語、越南語和西班牙語的選舉橫幅，還看到不少亞裔選民前來投下他們手上的重要一票。



亞裔美國人今天擁有1,500萬合格選民（接近總選民人數的6.1%，黑人選民則有3445萬），是美國所有主要族裔選民群體中增長最快的，其中許多人是首次登記選民。他們一度在紐約和加州聚居，如今，全國競爭最激烈的一些選區都有他們的身影。

其中在佐治亞州，參與2022 年中期選舉的亞裔美國人和太平洋島民較2018 年增加了 2.5%，是按種族和族裔劃分的所有選民群體中增幅最大的。黑人和西班牙裔的投票率下降，而白人的投票率上升 0.4%。 亞裔美國人倡導基金執行董事Aisha Yaqoob 表示：「佐治亞州的人口結構發生了很大變化，現在大家知道為了真正贏得該州的勝利，你必須能夠與有色人種選民對話。你必須能夠動員這個基礎，特別是亞裔美國選民。」

然而，亞裔選民多年來一直被美國政客忽視，在地方以至全國範圍均缺乏政治話語權。儘管亞裔選民是增長最快的選民群體，但針對亞裔的調查數據非常有限。候選人的競選團隊或許會自主進行民意調查，惟公開民調卻很少，這使得亞裔美國人在整個競選期間的能見度有限。

APIAVote執行董事Christine Chen表示：「我們一直聽到這樣的藉口，即要對亞裔美國人進行超額抽樣調查仍然相當昂貴，尤其是在語言方面。」使用英語進行的民調可能並不準確，而多達20個國家、講多種語言、 並擁有不同的文化和宗教的亞裔選民關注的議題也並完全一致，這使得動員亞裔選民難度和成本都更高，因此在整個競選活動中效益較低。

但除了動員亞裔選民的成本問題外，亞裔選民本身對政治缺乏關心、參與度不高，是另一個重要原因。因此，在許多主要民調中，亞裔美國人仍然處於非主流的「異類」。

被忽視源自19世紀的《排華法案》？

這或許也要從美國的歷史說起。1882年的《排華法案》禁止非居民的中國人進入美國，30多年後，該禁令擴大至幾乎包括整個亞洲的眾多國家。在整個20世紀，美國人發現他們與亞洲人發生衝突，如40年代的日本、50年代的朝鮮、70年代的越南等，他們對這些敵對勢力發動軍事行動，然後又對復興的亞洲國家發動醜陋的貿易戰。

圖為2024年10月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大舉行另一場競選活動。（Reuters）

鑑於這段時間裏，亞洲人一直被美國人視為不受歡迎人士而被排除在外，或者被謾罵、指責為敵人，故即使在1965 年《哈特-塞勒法案》（Hart-Celler Act）打開美國移民大門之後，許多來自亞洲的新移民依然與美國政治保持着距離。

根據過去半個世紀的人口普查統計，亞裔美國人一直是美國成長最快的種族或族裔群體。至少有1,500 萬人符合資格投票，這比1980 年全國有投票資格的拉丁裔或黑人人口還要多，當時這兩個群體已經在選民調查中被細分並成為競選活動的目標。

不過，研究人員指出，亞裔選民並沒有強烈的政黨歸屬感。大多數亞裔選民在1992年把票投給了老布殊（George H. W. Bush），但他們在1996年後則發生明顯的左傾。皮尤研究中心亦有一項研究發現，隨着亞裔選民在美國定居時間的增長，其政治立場也會發生變化，這意味着亞裔將成為兩黨均可搶奪的選民。

「亞裔仇恨」始扭轉局面

但2020年的「亞裔仇恨（Asian Hate）」改變了這一現象。當年的3月至翌年12月間，倡議組織Stop AAPI Hate收到了近11,000宗針對亞裔美國人的 「仇恨事件」的報告，當中最知名的包括在德州達拉斯韓國城一家髮廊發生的槍擊案，以及在亞特蘭大水療中心發生的槍擊案（八名受害者中有六名是亞裔）。

圖為2024年10月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大出席競選集會。（Reuters）

許多亞裔美國人認為前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump）反覆提及的「中國病毒」激起了反亞裔情緒，這讓許多亞裔美國人切身感受到了政治與自身相關。

這些事件在全國範圍內推動了亞裔選民參與選舉，在2014年至2018年的中期投票中，亞裔投票率上升了50%，從2016年至2020年上升了三分之一之多。在全國所有族裔中，來自亞裔的選票增長最快、增幅最大，他們成了民主黨勝利至關重要的一環。

亞特蘭大無黨派組織Asian Americans Advancing Justice的James Woo表示：「我們的選民人數仍然很少，但我們可能成為勝負的決定因素。」即便是在人口增長勢頭略弱的威斯康星（Wisconsin）和內華達州（Nevada）等，這兩個州份在2020年總統大選中的票差只有約20,000票和不到34,000票。這使在許多州都是少數的亞裔選民，以 前所未見的方式成為美國政治的焦點。來自加州民主黨眾議員Judy Chu形容：「我們已經從邊緣，到了勝利的邊緣」。

2020年，他們明確做出政治表態，與2016年大選相比，該群體的投票率出現驚人的84%增長，幫助拜登贏得了關鍵州，並幫助民主黨人贏得了參議院。在另一個搖擺州密歇根州（Michigan），亞裔人口在2010至2020年間增長了70%；在歷來選情最驚險的賓夕法尼亞州（Pennsylvania），這一比例是47%。

從被忽視到「關鍵少數」

在亞裔人口增長、兩黨激烈的競爭形勢下，亞裔選票可能不僅是本屆大選的「關鍵少數」，APIAVote聯合創辦人Christine Chen 表示，根據亞裔美國人選民調查，90% 的亞裔美國人計劃在今年11 月的選舉中投票，而其重要性在未來亦只會有增無減。

因此，民主共和兩黨也在爭取這個群體的支持。例如，賀錦麗的競選團隊在人員編制和付費媒體方面進行大量投資，精心製作宣傳資料來應對亞裔美國人社區間流傳的假消息，與選民直接接觸，並組織具有適應特定選民文化特點的競選活動，試圖從搖擺州的不同亞裔社區中爭取選票。而特朗普（Trump）雖未全面接觸不同亞裔選民，但也到訪維珍尼亞州（Virginia）的越南商業中心、在越南餐廳品嘗傳統食物，來爭取亞裔中最保守的越南裔選民。

從目前來看，經濟、教育、通脹和移民問題在亞裔美國人心目中是非常重要的問題，但東亞人和南亞人之間的差異很大。亞裔美國人倡議基金會執行主任Aisha Yaqoob指出，東亞社區更重視仇外心理和反亞裔仇恨等議題，而通脹和生活成本對印裔美國人來說稍微更重要。她補充說，加沙戰爭是亞洲穆斯林社區的首要問題。

近期，芝加哥大學NORC進行了一項針對亞裔美國選民的全國民意調查，其中三分之二受訪者選擇了賀錦麗，僅有略多於25%的受訪者選擇特朗普，擁有印度裔血統的賀錦麗似乎佔一定的優勢。唯一有變數可能的是，亞太裔資料中心的調查發現，42%的亞裔選民表示沒有收到任何政黨的直接聯繫，這些人最終票投何人，很有機會才是今年誰主白宮的關鍵所在。