美國大選何時知結果？開票日期時間一覽　專家：快慢取決2因素

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 日期 / 開票結果 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨 / 懶人包】美國大選日期定於11月5日舉行，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）對決民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。在投票完結過後，何時會有點票結果？此視乎2因素，昔日例子可見結果出爐時間可以差異甚大。



美國總統大選2024｜票站開放與關閉時間

美國州份主要票站會自11月5日美東時間早上6時起（香港時間晚上7時起）陸續開放，供民眾前往投票，然後自美東時間5日晚上7時起（香港時間6日早上8時起）陸續關閉，各州時間並不一致。

美國一些州份的小鎮票站有深夜投票的傳統，票站早在美東時間凌晨起開放，較其他票站早得多，這些小鎮票站只佔少數。

美國總統大選2024：各州份的關閉票站時間（香港時間）

美國總統大選2024｜何時知結果？

據選情預測網站FiveThirtyEight（538）指，何時有點票結果視乎2因素，即兩人票數有多接近，以及各州點票速度。一些州份的郵寄選票較少、且州法律讓他們可以提前處理這些郵寄選票，點票速度會較快，一些州份的郵寄選票多、且不能在投票日前處理郵寄選票，則會慢得多。

過去在2016年，特朗普對決希拉里，結果是在投票日當晚深夜過後的美東時間凌晨3時左右（香港時間下午4時左右）誕生。2012年，奧巴馬在這屆成功連任，在投票日當晚凌晨前已有結果。

在歷屆美國大選中，並非每屆都能在投票日當晚深夜就有結果，例如在2020年疫情期間的美國總統大選，拜登與特朗普在多個搖擺州纏鬥，且加上郵寄選票眾多，搖擺州份的結果遲遲未出，直至約4日後，賓夕法尼亞州結果終出爐，美媒才一致指拜登已勝出總統選舉。

雖然目前已經遠離疫情期間，但FiveThirtyEight指出，不少美國人開始趨向選擇郵寄選票，此會令工作人員需要更多時間核實選票。

美國總統大選2024｜選舉重要日期

11月5日：全國投票日

12月11日前：各州行政部門簽署確定證書，任命選舉人。

12月17日：選舉人投票日，選出總統與副總統

2025年1月6日：國會點算選舉人票

2025年1月20日：總統就職日

美國總統大選2024｜選出參眾兩院議員

在11月5日選舉中，除了會決定美國總統寶座誰屬外，同日也會選出435位眾議員及33位參議員。

美國聯邦選舉通常都在雙數年舉行，眾議院435個議席每2年會改選一次，每席任期2年，而參議院100個議席每隔2年會改選約3分之1的席位，每席任期6年。因此美國每逢大選時，參眾兩院都同樣要改選議席。

在這次選舉中，還有美國11個州份會改選州長。