美國大選決戰賓夕法尼亞　Lady Gaga Katy Perry分途出擊助賀錦麗

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024】美國大選定於11月5日舉行，賀錦麗對決特朗普，選情緊湊，坐擁19張選舉人票的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）是關鍵州份，賀錦麗團隊繼續出動明星力量，美國歌壇天后Lady Gaga、Katy Perry在選舉前夕的11月4日會分途出擊，各到賓夕法尼亞不同城市出席集會，為賀錦麗拉票。名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯奧普拉）也會現身。



賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊11月3日宣布，多位知名藝人將出席賀錦麗在搖擺州賓夕法尼亞州的選舉集會。

名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey)、歌手Lady Gaga、潔絲敏·蘇莉雯（Jazmine Sullivan）、嘻哈歌手肥仔喬（Fat Joe）、Freeway、The Roots樂團等將參加費城集會，進行表演或發言。

歌手Katy Perry、Andra Day 和DJ D-Nice則會出席賓夕法尼亞州另一城市匹茲堡（Pittsburgh）的集會，Katy Perry將演講，並和其他藝人一起表演。

賀錦麗本人會與以上藝人在兩場集會中分別同台。

1月20日，華盛頓，歌手Lady Gaga出席拜登的就職典禮，負責領唱美國國歌。（Alex Wong/Getty Images）

2020年，Lady Gaga就為民主黨總統拜登（Joe Biden）在匹茲堡站台，演唱美國國歌，並擔任總統藝術與人文委員會（PCAH）的聯合主席。

在10月份，另一位樂壇天后Beyoncé（碧昂斯）就在家鄉德州的侯斯頓（Houston）為賀錦麗拉票。也已有其他多位名人在不同城市替賀錦麗造勢。

美國總統大選2024｜J.Law探訪義工

正懷孕的奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence，即J.Law）11月1日也到另一搖擺州內華達州（Nevada）探訪賀錦麗競選團隊義工，及與一些選民對談，表達對賀錦麗的支持。