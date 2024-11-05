美國總統大選｜馬斯克日派百萬案　律師稱得獎者是代言人非隨機

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）透過其控制的「美國政治行動委員會」（America PAC）每日向搖擺州選民派錢100萬美元，遭到費城（Philadelphia）地區檢察官起訴違法的案件，在未能移交給聯邦法院後，11月4日續在賓夕法尼亞州的州法院審理。



馬斯克的律師Chris Gober表示，獲獎選民並非隨機選擇，而是由America PAC選出表現良好的代言人，因此不涉「非法彩票」。費城地區檢察官Larry Krasner的代表律師批評，馬斯克對外宣稱活動「隨機」，但現在說是預先選擇。



圖為2024年10月31日，費城地方檢察官Larry Krasner出席聆訊。（Reuters）

Chris Gober向法官Angelo Foglietta指出，獲獎者必須履行作為PAC發言人的合約義務，僅登記為選民及簽署承諾支持《憲法第一修正案》和《第二修正案》，並不會贏得任何獎品。

America PAC主任兼馬斯克的政治顧問Chris Young作證時也稱，獲勝者是經過預先挑選和審查的，對於馬斯克稱集會上的「隨機」說法感震驚。

10月19日，馬斯克在賓州為特朗普出席造勢集會時宣布，他從當日至11月5日間，會每日以「隨機」方式，向七個搖擺州的一名已登記選民送出100萬美元。

費城地區檢察官Larry Krasner 於10月28日由入稟，控告馬斯克及America PAC非法經營彩票，違反了州消費者保護法。

Larry Krasner此前表示，將尋求對被告進行經濟處罰，但不會向迄今已獲獎的16名選民收回款項。America PAC表示，還剩下兩名獲獎者，將會來自亞利桑那州和密西根州。