遭美國批評為朝鮮「壯膽」違反聯合國制裁　中俄否認　韓批有漏洞

美國譴責俄羅斯和中國「無恥地護着」朝鮮，為朝鮮壯膽進一步違反聯合國制裁，同一時間，朝鮮誓言要加快建設「核力量」。



路透社報道，美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）11月4日在安理會說：「俄羅斯和中國無恥地護着朝鮮，使它免受任何報復，甚至免受譴責。」

伍德說：「由於莫斯科和北京沒有對平壤違反制裁行為進行更嚴密的審查，平壤繼續推進非法彈道導彈、核武器和大規模殺傷性武器計劃，完全不令人意外。」

由15個成員國組成的安理會正在就朝鮮10月31日試射洲際彈道導彈舉行會議。伍德說，俄羅斯和中國阻止安理會發表譴責聲明，安理會必須對發表譴責聲明達成共識。

朝鮮常駐聯合國代表金星向安理會表示，平壤將加速增強核力量，以「應對敵對核武器國家構成的任何威脅」。

他說：「美國對朝鮮的核威脅，無論是規模和危險性都已達到臨界點。由於美國的魯莽舉動，潛在局勢正瀕臨戰爭邊緣。」

朝鮮自2006年以來一直受到聯合國安理會的制裁，多年來對朝鮮的制裁措施不斷加強，目的是阻止平壤發展核武器和彈道導彈。

圖為路透社從2024年11月1日發布的影片中截圖，圖片顯示朝鮮聲稱的新型州際導彈正在一個未公開的地點發射。（Reuters）

俄羅斯和中國駁斥了美國的言論。

俄羅斯常駐聯合國副代表葉夫斯蒂涅耶娃（Anna Evstigneeva）指責同日召開會議的美國、法國、日本、馬耳他、韓國、斯洛文尼亞和英國，「妖魔化」朝鮮以維持「無效的制裁措施」，並為美國及地區盟友的「激進措施」辯護。

葉夫斯蒂涅耶娃稱西方國家仍停留在冷戰時代，她說：「安理會必須從根本上改變做法，以擺脫這一危險的僵局，而不是讓情況變得更糟。」

中國常駐聯合國代表傅聰表示，安理會需要團結，而不是分裂，應該促進對話，不應該「為了對話而對話」。

圖為2024年11月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 在俄羅斯莫斯科與朝鮮外長崔善姬（Choe Son Hui）會面。（Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS ）

而韓國常駐聯合國代表黃浚局說，俄羅斯和中國阻止安理會朝鮮制裁委員會更新一份違禁物品清單，這份清單旨在遏制朝鮮大規模殺傷性武器計劃。

黃浚局說：「朝鮮最新的導彈試射再次點出一個根本問題，一個貧窮的賤民政權在安理會的嚴厲制裁制度下，為甚麼能夠繼續發展如此多樣化的彈道導彈計劃？」

他說：「答案是，這當中肯定存在巨大漏洞，使朝鮮能夠獲得推進大規模殺傷性武器計劃所需的設備、材料和技術。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

