美國總統大選 ︳Elon Musk向搖擺州份每日派百萬　法官裁定合法

【美國總統大選2024 / 特朗普 / / US Election】美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持者、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）自10月起透過其控制的「美國政治行動委員會」（America PAC）每日向搖擺州份選民派錢100萬美元，遭到賓夕法尼亞州費城地區檢察官起訴，法官11月4日裁定派錢合法。



馬斯克從10月19日起在搖擺州對登記選民進行抽獎，中獎的選民只要簽署請願書，承諾支持言論自由與擁槍權即可獲得百萬美元大獎。賓夕法尼亞州法官Angelo Foglietta裁定抽獎活動可以繼續，拒絕檢察官叫停該活動的請求。法官並未就判決給出理由。

「美國政治行動委員會」律師還在法庭辯護中承認抽獎實為黑箱操作，稱贏家並非隨機選出，而是由委員會挑選的能成為該組織最佳發言人的選民。費城（Philadelphia）地區檢察長Larry Krasner抨擊此舉為 「偽裝成彩票的政治營銷」和「騙局」。

截至4日，馬斯克已經向7個搖擺州份的登記選民派出1600萬美元。