法國家長聯盟控告TikTok　指未審查內容及演算法推廣致兩少女輕生

11月4日，7個法國家庭將世界最大社交媒體之一的TikTok告上法院，展開歐洲首宗家長對抗社交媒體巨擘的民事訴訟。原告們表示，平台不僅未有審查，甚至向未成年人推薦輕生、自殘、厭食等影片，故應承擔責任；他們還批評TikTok以及其演算法，使孩子們暴露在讓他們身處危險的內容之中。



法國第一個對抗TikTok的家庭聯盟Algos Victima於今年4月成立，他們控告的目的是為了讓TikTok認知到自己在孩童身心健康狀況惡化中所該承擔的責任。而上述7個家庭分別代表了7位青少年，當中4人曾嘗試輕生、一人患上厭食症；還有兩人，分別是Marie和Charlize， 更選擇了在15歲時結束生命。

這些家庭指出，他們的孩子在觀看與自身形象或飲食有關的短影片後，很快就會被推薦觀看暴力，甚至美化自殘、輕生與飲食障礙的內容。有份起訴的家長向法媒坦言：「我本以為Tiktok會散播跳舞、化妝教學等影片，卻從沒想到，平台上也有教人如何拆下削鉛筆刀片以用來自殘的影片」。

這批家長希望司法制度能承認TikTok犯了錯誤，容許這樣的內容在平台上散播。他們要求平台日後更嚴謹地管控影片，避免未成年人因看到美化輕生或自殘的影片而使脆弱的心智與情緒更加惡化。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

TikTok在法國2100萬用戶，在全球則有12億，該公司在規章中寫道，「將致力於提供安全與友善的環境，以及TikTok...是娛樂且正向的內容空間」。公司早前重申，將會認真對待與兒童心理健康相關的問題。行政總裁周受資今年也向美國當局保證，公司已投資採取措施來保護使用該應用程式的年輕人。

就像 Facebook 和 Instagram 的 Meta 一樣，TikTok也在美國面臨數百宗訴訟，指控這些公司引誘數百萬兒童使用其平台並使其上癮，損害他們的心理健康。