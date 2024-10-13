TikTok全球裁員　馬來西亞500人被炒　AI取代人力審核內容

中國科技公司字節跳動旗下短視頻平台TikTok將在全球裁員數百人，其中包括馬來西亞員工，但未透露具體人數。馬來西亞媒體則指當地有500人被裁。據稱裁員的原因是公司將重點轉向更廣泛使用人工智能（AI）進行內容審核。



馬來西亞媒體星期四（10月10日）引述消息人士報道，馬來西亞有超過500名TikTok員工收到解僱郵件，他們多數負責平台的內容審核工作。

路透社引述兩名消息人士報道，字節跳動（ByteDance）在馬來西亞裁退700多人，後來澄清少過500人受影響。裁員的原因是公司將重點轉向更廣泛使用人工智能（AI）進行內容審核。

TikTok（抖音國際版）是全球最熱門的移動社交平台之一。（Reuters）

TikTok發言人星期五（11日）發聲明證實裁員消息時說：「由於各國的就業法規不同，我們目前無法提供確切的裁員人數，但預計全球有數百人受影響。」

聲明也說，此次裁員與TikTok不斷提升內容審核能力的戰略相符。「公司計劃今年在信任與安全領域投入20億美元（約155.40億港元），並通過提高審核效率強化內容管理。目前，約80%的違規內容採用自動化技術刪除。」

TikTok馬來西亞分公司聲明，表示用人工智能（AI）提供審核效率強化內容管理。（Reuters）

根據字節跳動官網介紹，它在全球200多個城市有超過11萬名員工。

馬來西亞政府正極力爭取全球科技公司的投資，但也收緊對社交媒體的監管。馬來西亞今年7月規定，在當地擁有至少800萬名註冊用戶的社媒和網路訊息服務業者，須在明年1月1日前申請應用服務供應商類別執照。此舉是為了防止詐騙、制止網絡賭博、網絡霸凌和針對兒童的性犯罪等。

目前尚不清楚TikTok在馬來西亞的裁員計劃是否與新措施有關。不過，早在今年5月，美國媒體就報道TikTok計劃裁減大部分全球營運和行銷人員。據6月報道，字節跳動在印尼裁退了450名員工。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

